Пабрикс предлагает закрыть школы и вывести на улицы земессаргов

Агентству LETA Пабрикс сказал, что целью общества Латвии должно быть по возможности в кратчайшие сроки максимально снизить распространение вируса. Если есть такая цель, то другие звучавшие ранее аргументы менее значимы. "Ранее были слышны аргументы, что в Латвии вирус еще не распространился так широко, как в других местах Европы и что мощность больниц при нынешнем уровне распространения инфекции на данный момент еще достаточна", - добавил Пабрикс.

Министр считает, что в вопросе снижения Covid-19 он принадлежит к более радикальным представителям правительства, так как, по его мнению, нужно делать все максимально возможное, чтобы в кратчайшие сроки снизить распространение вируса.

Пабрикс считает, что еще более строгие ограничения необходимо ввести примерно на три-четыре недели, чтобы у общества Латвии появились какие-то более широкие возможности "погостить на Рождество и Новый год". 48

"Принимая во внимание, что приближаются праздники, определенно многие хотели бы, чтобы были какие-то возможности сходить друг к другу в гости и так далее. Это точно означает, что сейчас пришла пора ввести более радикальные меры", - добавил министр.

Несмотря на то, что правительство решило ввести более строгие ограничения в наиболее затронутых инфекцией самоуправлениях, Пабрикс указал, что он не сторонник регионального подхода, так как Латвия - слишком маленькая страна.

"Мы не можем просто сказать, что вот в конкретном крае в центре социальной опеки заболели люди, поэтому в этом крае нужно ввести более строгие ограничения, например, запрет на работу парикмахерам. Мы - унитарное, а не федеральное государство, поэтому по всей стране должен быть одинаковый режим примерно на четыре недели", - отметил министр.

Несмотря на то, что сейчас школы посещают ученики младших классов, в качестве одного из ограничений Пабрикс усматривает полное закрытие школ до Нового года, так как "через школы, учителей и маленьких детей вирус распространяется между семьями". 48

Впрочем, министр не отрицает, что школы, вводя более строгие мероприятия по эпидемиологической безопасности, сталкиваются с давлением родителей, однако это понятно, так как родителям во время кризиса Covid-19 нелегко и нужно думать, как обеспечить присмотр за ребенком, если ему придется учиться удаленно.

В случае, если инфекция распространится в школах, ответственность все равно ляжет на плечи правительства, а не школ, считает Пабрикс.

Министр не отрицает, что от введения более строгих ограничений будут потери, однако он напомнил об опыте других стран, когда "торможение" с находящимися в силе ограничениями приводило к еще большим потерям".

"Мы топчемся посередине. (...) И что мы сейчас видим? Больницы полны зараженными и скоро будут проблемы с медициной", - добавил Пабрикс.