Пабрикс предлагает закрыть школы и вывести на улицы земессаргов

В Латвии пришла пора ввести кардинальные ограничения для снижения распространения Covid-19, считает министр обороны Артис Пабрикс.
Агентству LETA Пабрикс сказал, что целью общества Латвии должно быть по возможности в кратчайшие сроки максимально снизить распространение вируса. Если есть такая цель, то другие звучавшие ранее аргументы менее значимы. "Ранее были слышны аргументы, что в Латвии вирус еще не распространился так широко, как в других местах Европы и что мощность больниц при нынешнем уровне распространения инфекции на данный момент еще достаточна", - добавил Пабрикс.
Министр считает, что в вопросе снижения Covid-19 он принадлежит к более радикальным представителям правительства, так как, по его мнению, нужно делать все максимально возможное, чтобы в кратчайшие сроки снизить распространение вируса.
Пабрикс считает, что еще более строгие ограничения необходимо ввести примерно на три-четыре недели, чтобы у общества Латвии появились какие-то более широкие возможности "погостить на Рождество и Новый год".
"Принимая во внимание, что приближаются праздники, определенно многие хотели бы, чтобы были какие-то возможности сходить друг к другу в гости и так далее. Это точно означает, что сейчас пришла пора ввести более радикальные меры", - добавил министр.
Несмотря на то, что правительство решило ввести более строгие ограничения в наиболее затронутых инфекцией самоуправлениях, Пабрикс указал, что он не сторонник регионального подхода, так как Латвия - слишком маленькая страна.
"Мы не можем просто сказать, что вот в конкретном крае в центре социальной опеки заболели люди, поэтому в этом крае нужно ввести более строгие ограничения, например, запрет на работу парикмахерам. Мы - унитарное, а не федеральное государство, поэтому по всей стране должен быть одинаковый режим примерно на четыре недели", - отметил министр.
Несмотря на то, что сейчас школы посещают ученики младших классов, в качестве одного из ограничений Пабрикс усматривает полное закрытие школ до Нового года, так как "через школы, учителей и маленьких детей вирус распространяется между семьями".
Впрочем, министр не отрицает, что школы, вводя более строгие мероприятия по эпидемиологической безопасности, сталкиваются с давлением родителей, однако это понятно, так как родителям во время кризиса Covid-19 нелегко и нужно думать, как обеспечить присмотр за ребенком, если ему придется учиться удаленно.
В случае, если инфекция распространится в школах, ответственность все равно ляжет на плечи правительства, а не школ, считает Пабрикс.
Министр не отрицает, что от введения более строгих ограничений будут потери, однако он напомнил об опыте других стран, когда "торможение" с находящимися в силе ограничениями приводило к еще большим потерям".
"Мы топчемся посередине. (...) И что мы сейчас видим? Больницы полны зараженными и скоро будут проблемы с медициной", - добавил Пабрикс.
Он также напомнил, что с продолжением кризиса госфинансирование на компенсации различным сферам будет не "взято с неба", а перераспределено из других ресурсов.
Другие более широкие, по его мнению, необходимые ограничения Пабрикс не навал, однако подтвердил, что сейчас не выступал бы за закрытие границ. О других ограничениях необходимо консультироваться с эпидемиологами, отметил политик.
Он также указал, что обществу Латвии сейчас нужно максимально соблюдать то, что рекомендуют медики. Если люди не соблюдают требования, то нужно применять предусмотренный законом штраф.
"К сожалению, других вариантов нет. Если сравним весну с сегодняшним днем, то сейчас появились опасения и уважение к интересам всего общества. Если сравнивать индивидуальные интересы с интересами всего общества, то в этой конкретной ситуации интересы всего общества важнее интересов отдельного индивида. На конкретный период времени это допустимо в любом нормальном демократическом обществе, и на это нечего обижаться", - отметил министр.
По словам Пабрикса, он свое мнение выражал на заседаниях правительства, однако он является лишь одним из членов Кабинета министров и у каждой сферы имеется свое существенное мнение. Кроме того, нужно принять во внимание, что это правительство образует коалиция пяти партий. "Я по сути ближе к мнению премьера. Мне кажется, что до этого он выступал за более строгие ограничения", - добавил министр.
Если правительство решится на более строгие ограничения, министр обороны готов оценить, какие ресурсы на недолгое время выделить полиции для контроля ограничений.
Пабрикс обратил внимание на то, что в таком случае в основном можно использовать земессаргов, но это гражданские лица, которые обычно работают в своей профессии. Это означает, что их нельзя длительно "отрывать от исполнения своей гражданской профессии". Кроме того, было бы неразумно, если бы земессарги, например, находились на месте охранников в супермаркетах.
"Если сектор внутренних дел не справится, то мы поможем, но лишь оценив свои ресурсы", - добавил министр обороны.