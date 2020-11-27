Вступают в силу новые ограничения, что это значит?

В 12 самоуправлениях вступают в силу более строгие ограничения

Из-за распространения Covid-19 с сегодняшнего дня в Даугавпилсе, Балдонском, Краславском, Салацгривском, Акнистском, Вараклянском, Марупском, Малпилсском, Смилтенском, Гаркалнском, Лимбажском и Саласпилсском краях вводятся более строгие ограничительные меры.

В указанных самоуправлениях прекращается любая очная учеба, кроме дошкольных учреждений и 1-4-х классов. 7

Минздрав поясняет, что в этих возрастных группах заболеваемость Covid-19 ниже.

На этих территориях не будут работать учреждения культуры, проходить выставки и ярмарки, а занятия спортом будут возможны только на открытом воздухе. Библиотеки впредь смогут выдавать книги только на дом.

Запрещены частные мероприятия за пределами одного домохозяйства, кроме похорон и, в отдельных случаях, крестин. 7

В частных помещениях и на открытом воздухе люди, кроме проживающих в одном домохозяйстве лиц, а также родителей и их несовершеннолетних детей, должны соблюдать дистанцию 2 метра. Исключение относится также к трудовым коллективам, выполняющим трудовые обязанности.

Также необходимо обеспечить, чтобы общественный транспорт был заполнен не более чем на 50% от максимальной вместимости. В свою очередь в магазинах и других местах торговли и оказания услуг могут находиться не более 20% от максимально возможного количества людей. Это ограничение относится и к открытым рынкам.

В дальнейшем каждую неделю до 12:00 вторника Центр профилактики и контроля заболеваний будет публиковать данные о заболеваемости в самоуправлениях Латвии. И до четверга той же недели в самоуправлениях с заболеваемостью, на 50 и более процентов превышающей среднюю по стране, будут вступать в силу более строгие ограничения.

Новые ограничения в отношении спорта и образования для взрослых

Более строгие требования установлены для спортивных клубов, где занятия спортом в помещении по-прежнему разрешены только индивидуально или один на один с тренером, а также в группе нескольких человек, если они живут в одном домохозяйстве.

При этом с сегодняшнего дня необходимо обеспечить не только дистанцию в два метра, но и выделение на одного человека не менее 15 кв. м площади помещения. 7

В свою очередь заполняемость помещения не должна превышать 20%.

Также постановлено, что в сфере образования для взрослых, а также высшего и профессионального образования практические занятия, которые невозможно провести удаленно, впредь могут проводиться в группе не более десяти человек при соблюдении других мер предосторожности, в том числе дистанции два метра.