Сб, 28.11.2020
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Дана Хасана, представитель Lidl
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Pussy Riot провели акцию против насилия: они привязали "омоновца" к столбу возле Кремля

Участницы арт-группы Pussy Riot Мария Алехина и Рита Флорес вместе с художником Фархадом Исрафилли-Гельманом провели в центре Москвы акцию "Осторожно, хрупкое!", пишет "Медуза" со ссылкой на "Новую газету".

Участницы акции скотчем примотали одетого в форму сотрудника ОМОНа Исрафилли-Гельмана к столбу возле Государственного исторического музея. Сами же девушки были одеты в платья, стилизованные под русский народный костюм, и кокошники.

Позже стало известно, что после акции протеста возле дома был задержан художник Фархад Исрафилли-Гельман. Об этом сообщает телеграм-канал Avtozak Live со ссылкой на участницу группы Марию Алехину.

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