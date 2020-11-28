Pussy Riot провели акцию против насилия: они привязали "омоновца" к столбу возле Кремля

Участницы арт-группы Pussy Riot Мария Алехина и Рита Флорес вместе с художником Фархадом Исрафилли-Гельманом провели в центре Москвы акцию "Осторожно, хрупкое!", пишет "Медуза" со ссылкой на "Новую газету".
Участницы акции скотчем примотали одетого в форму сотрудника ОМОНа Исрафилли-Гельмана к столбу возле Государственного исторического музея. Сами же девушки были одеты в платья, стилизованные под русский народный костюм, и кокошники.
Pussy Riot провели новую акцию против полицейского насилия «Осторожно, хрупкое!». Они привязали «омоновца» к столбу возле Кремля— Новая Газета (@novaya_gazeta) November 28, 2020
Видео: Pussy Riot pic.twitter.com/iEka8aWdHk
Позже стало известно, что после акции протеста возле дома был задержан художник Фархад Исрафилли-Гельман. Об этом сообщает телеграм-канал Avtozak Live со ссылкой на участницу группы Марию Алехину.