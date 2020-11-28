У главного латвийского сувенира появится новый вкус

Готовясь к Рождеству, один из старейших в мире брендов биттера (горькой настойки) и одновременно самый уникальный бренд Балтии запускает лимитированную версию напитка, особо подходящего для этого сезона – "Рижский Черный Бальзам" со вкусом шоколада и мяты.
"В виде травяной настойки "Рижский Черный Бальзам" представляет собой старейшую в мире категорию напитков. К тому же на протяжении многих лет способ его употребления изменился: раньше – в чистом виде или в виде приятного дополнения к чашечке кофе, сегодня – в бесчисленных вариациях коктейлей", - говорит глобальный директор бренда "Рижский Черный Бальзам" Марис Калныньш.
"Прислушиваясь к мнению наших потребителей и следуя мировым тенденциям в разработке рецептур напитков, мы создали бальзам, нежный и освежающий вкус которого, с нотками молочного шоколада и мяты, исключительно соответствует духу и настроению Рождества. Мы также снизили крепость напитка до 30%, – так же, как в популярных черносмородиновом и вишневом бальзамах. Новый "Рижский Черный Бальзам" подойдет тем любителям напитка, которые предпочитают сладкий вкус. Также этот напиток станет великолепным дополнением к классическим и горячим коктейлям", - поясняет Марис Калныньш.
Новый "Рижский Черный Бальзам" со вкусом шоколада и мяты производит ведущий в странах Балтии производитель алкогольных напитков – Latvijas balzams, в свою очередь, на рынок он выходит с помощью крупнейшего в Латвии дистрибьютора напитков – Amber Distribution Latvia. Первоначально новые напитки будут доступны в сети розничной торговли Latvijas balzams veikali по всей Латвии, а затем постепенно – и в других торговых сетях.
"Рижский Черный Бальзам" доступен более чем в 30 странах; в 2018 году бренд был запущен в Великобритании, а в этом — уже на более высоком уровне – в США. Доступны и различные вариации напитка: "Рижский Черный Бальзам Черносмородиновый", "Рижский Черный Бальзам Вишневый" и "Рижский Черный Бальзам Espresso". В мае этого года была запущена версия напитка премиум-класса – "Рижский Черный Бальзам XO", который дополнен вкусом изысканного французского бренди. Бренд был удостоен более 100 наград на международных конкурсах; в 2020 году "Рижский Черный Бальзам" снова был признан уникальнейшим в странах Балтии брендом.