Жители австрийской деревни Fucking добились смены названия. Им надоели шутки иностранцев

По мнению экспертов, старое название уходит корнями в XI век и ничего не имеет общего с бранной лексикой.

Деревня расположена в 350 километрах от Вены, в ней живут около 100 человек.

Местные жители жаловались, что все больше англоговорящих туристов стали останавливаться у указателя на въезде в местность, чтобы сделать фотографию для социальных сетей. Были даже случаи, когда туристы воровали указатели, из-за чего власти пришлось использовать для указателя более прочную конструкцию с бетонным основанием.