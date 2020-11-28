Сб, 28.11.2020
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Игорь Шихман, член правления Mego

Жители австрийской деревни Fucking добились смены названия. Им надоели шутки иностранцев

ФОТО: Скриншот с видео

Австрийская деревня Fucking (Фуккинг) сменит название на Fugging. Местные жители долго добивались разрешения на это, так как устали от бесконечных насмешек, пишет The Guardian.

По мнению экспертов, старое название уходит корнями в XI век и ничего не имеет общего с бранной лексикой.

Деревня расположена в 350 километрах от Вены, в ней живут около 100 человек.

Местные жители жаловались, что все больше англоговорящих туристов стали останавливаться у указателя на въезде в местность, чтобы сделать фотографию для социальных сетей. Были даже случаи, когда туристы воровали указатели, из-за чего власти пришлось использовать для указателя более прочную конструкцию с бетонным основанием.

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