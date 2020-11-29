Вс, 29.11.2020
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Дана Хасана, представитель Lidl

Фото ⟩ В латвийском шоу о преображениях провели операцию по уменьшению груди размера K

ФОТО: Пресс-фото/LETA

В рамках шоу канала TV3 "Операция: Новая жизнь" рижанке Данеле Крумини сделали многочасовую операцию по уменьшению груди.

Свой первый бюстгальтер Данела купила в восемь лет, когда училась всего во втором классе. В седьмом классе она уже носила бюстгальтер размера C, а к совершеннолетию грудь достигла размера E-F. Последние четыре года женщина носит бюстгальтер с чашечкой размера K.

Об уменьшении груди Данела мечтала с подросткового возраста, так как неоднократно страдала от унижений. Девушка очень хотела, чтобы парни смотрели ей в глаза, а она могла заниматься спортом и раздеваться на пляже.

С медицинской точки зрения состояние Данелы называется гигантомастией.

ФОТО: Пресс-фото

Точная причина такой патологии неизвестна, но считается, что она связана с генетикой и повышенной чувствительностью к женским гормонам. Она может возникнуть случайно, но чаще всего гигантомастия вызвана половым созреванием, беременностью или приемом лекарств. Массивная грудь давит на грудную клетку, способствует образованию горба, вызывает боли в шее, плечах, позвоночнике и деформирует осанку, что приводит к изменению походки и силуэта позвоночника.

ФОТО: Пресс-фото

Операция по уменьшению груди Данелы стало проблемой даже для такого опытного врача, как доктор Эдуард Юршевич - руководителя клиники эстетической медицины Lipex: "Гигантомастия - серьезный диагноз для молодой женщины. Сложность этой процедуры связана с тем, что операция проводится на огромной площади и во время нее необходимо ампутировать большие фрагменты ткани. Многие врачи, занимающиеся реконструктивной хирургией, предлагают ампутацию молочной железы. Мы, в свою очередь, провели операцию по-другому и сохранили комплекс ареол сосков, оставив женщине возможность кормить грудью в будущем".

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