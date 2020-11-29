Фото ⟩ В латвийском шоу о преображениях провели операцию по уменьшению груди размера K

Свой первый бюстгальтер Данела купила в восемь лет, когда училась всего во втором классе. В седьмом классе она уже носила бюстгальтер размера C, а к совершеннолетию грудь достигла размера E-F. Последние четыре года женщина носит бюстгальтер с чашечкой размера K.

Об уменьшении груди Данела мечтала с подросткового возраста, так как неоднократно страдала от унижений. Девушка очень хотела, чтобы парни смотрели ей в глаза, а она могла заниматься спортом и раздеваться на пляже.

С медицинской точки зрения состояние Данелы называется гигантомастией. 2

ФОТО: Пресс-фото

Точная причина такой патологии неизвестна, но считается, что она связана с генетикой и повышенной чувствительностью к женским гормонам. Она может возникнуть случайно, но чаще всего гигантомастия вызвана половым созреванием, беременностью или приемом лекарств. Массивная грудь давит на грудную клетку, способствует образованию горба, вызывает боли в шее, плечах, позвоночнике и деформирует осанку, что приводит к изменению походки и силуэта позвоночника.

ФОТО: Пресс-фото