Вс, 29.11.2020
Немного успокаивает опыт Литвы - с приходом Lidl конкуренция увеличилась, но не критически. После спада ажиотажа многие покупатели вернулись в привычные им магазины. Игорь Шихман, член правления Mego
Игорь Шихман, член правления Mego
1

Лембергс торжественно зажег городскую елку. Без маски! Делом займется МВД

Айвар Лемберг

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В субботу, 28 ноября, мэр Вентспилса Айвар Лембергс торжественно зажег рождественскую елку на главной площади города. Событие собрало до тысячи человек. При этом многие люди были без масок и не соблюдали дистанцию. Более того, без маски был и сам градоначальник, сообщает Latvijas Radio.

Во время режима ЧС за проведением подобных официальных мероприятий должна следить полиция. Муниципальная полиция Вентспилса сообщила посетителям, что данное мероприятие не является официальным.

В Центре профилактики и контроля заболеваний подчеркнули, что установленный в стране порядок должны соблюдать все. "Число инфицированных в последние недели вызывает опасения. Поэтому введенные сейчас ограничения следует соблюдать очень строго", - отметила глава Минздрава Илзе Винькеле.

Она добавила, что контролем за соблюдением ограничений занимается Министерство внутренних дел. Поэтому решение о возможной ответственности Вентспилсского самоуправления будет принимать глава МВД.

Напомним, что в субботу, 28 ноября, в Латвии подтверждено 414 новых случаев Covid-19, умерли четыре человека.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 16 975 человек, выздоровевшими признаны 1719 человек.

Видео: В Вентспилсе зажгли городскую елку

Последние новости

НАВЕРХ
Back