Лембергс торжественно зажег городскую елку. Без маски! Делом займется МВД

В субботу, 28 ноября, мэр Вентспилса Айвар Лембергс торжественно зажег рождественскую елку на главной площади города. Событие собрало до тысячи человек. При этом многие люди были без масок и не соблюдали дистанцию. Более того, без маски был и сам градоначальник, сообщает Latvijas Radio.