Пн, 30.11.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

VUGD провела проверку сирен тревоги

ФОТО: LETA

Сегодня, 30 ноября, по всей Латвии прошла проверка сирен оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

В промежуток с 10.00 до 10.20 сирены по всей Латвии были включены на три минуты. VUGD предупреждает, что причин для беспокойства у людей нет, так как это всего лишь очередная проверка сирен.

"Сирены тревоги предназначены для предупреждения населения в случаях, когда произошла природная или техногенная катастрофа или существует ее угроза. Важно регулярно проверять сирены тревоги, чтобы, если придется их задействовать в реальной ситуации, они сработали без неполадок", - сказал начальник управления гражданской обороны VUGD Ивар Накуртс.

На территории Латвии установлены 164 сирены тревоги, их звуковой сигнал слышен в радиусе около 1,5 километра.

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