VUGD провела проверку сирен тревоги

В промежуток с 10.00 до 10.20 сирены по всей Латвии были включены на три минуты. VUGD предупреждает, что причин для беспокойства у людей нет, так как это всего лишь очередная проверка сирен.

"Сирены тревоги предназначены для предупреждения населения в случаях, когда произошла природная или техногенная катастрофа или существует ее угроза. Важно регулярно проверять сирены тревоги, чтобы, если придется их задействовать в реальной ситуации, они сработали без неполадок", - сказал начальник управления гражданской обороны VUGD Ивар Накуртс.