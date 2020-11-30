В Вильнюсе установили очень необычную рождественскую елку

В Вильнюсе зажгли необычную рождественскую елку, которая адаптировалась к условиям пандемии, сохранив при этом рождественское настроение.
В 2019 году рождественская елка в Вильнюсе была признана самой красивой в Европе.
В этом году вместо того, чтобы приглашать горожан и гостей города собраться у главного рождественского украшения, установили елку, которой можно любоваться с безопасного расстояния.
За футуристическими "доспехами" скрывается уютная атмосфера и настоящая елка, которая служит напоминанием - несмотря на изменения, внесенные пандемией, дух Рождества не изменился.
Галерея: Рождественская елка в Вильнюсе
Рождественская елка в Вильнюсе имеет высоту 24 метра. Она сделана из 6000 еловых веток, которые украшены гирляндами длиной почти четыре километра, а также на нее повесили 800 серебряных украшений и зеркала.
В этом году в Вильнюсе рождественские украшения расставлены так, чтобы их можно было увидеть во время прогулки, соблюдая расстояние, а ярмарки переместились в виртуальную среду.