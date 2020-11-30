В Вильнюсе установили очень необычную рождественскую елку

В 2019 году рождественская елка в Вильнюсе была признана самой красивой в Европе.

В этом году вместо того, чтобы приглашать горожан и гостей города собраться у главного рождественского украшения, установили елку, которой можно любоваться с безопасного расстояния.

За футуристическими "доспехами" скрывается уютная атмосфера и настоящая елка, которая служит напоминанием - несмотря на изменения, внесенные пандемией, дух Рождества не изменился.

Галерея: Рождественская елка в Вильнюсе

Рождественская елка в Вильнюсе имеет высоту 24 метра. Она сделана из 6000 еловых веток, которые украшены гирляндами длиной почти четыре километра, а также на нее повесили 800 серебряных украшений и зеркала.