Умер "король творожных сырков" Борис Александров. У него был бизнес и в Латвии - Academy Vitality

Умер президент группы компаний "Ростагроэкспорт", создатель бренда "Б. Ю. Александров" Борис Александров, пишут "Ведомости" со ссылкой на сайт Российского союза предприятий молочной отрасли. Бизнесмену было 73 года. СМИ писали, что последние годы Александров проживал в Латвии - он переехал в Юрмалу, когда у него диагностировали рак, напоминает "Медуза" со ссылкой на РБК.
В союзе не назвали причину смерти бизнесмена, однако, как сообщает Telegram-канал Mash, 23 ноября его госпитализировали с коронавирусом в тяжелом состоянии и подключили к ИВЛ. "Ведомости" отмечают, что информацию о госпитализации с коронавирусом Forbes подтвердил представитель бизнесмена.
"Медуза" пишет, что в "Ростагроэкспорте" подтвердили информацию о смерти Александрова, не уточнив ее причин.
"Да, он умер сегодня. Не знаем, от коронавируса ли, он же страдал от онкологического заболевания еще", - изданию "Подъем" заявил представитель компании.
Александров создал компанию "Ростагроэкспорт" в 1994 году - она производит глазированные сырки и плавленые сыры. В Латвии СМИ писали о бизнесмене в связи со стрельбой возле оздоровительного центра Academy Vitality, который особенно полюбился гостям из соседних стран.
Напомним, 30 сентября 2018 года около половины четвертого центр Academy Vitality покидали трое - граждане России и Израиля. Их путь преградила очередь из автомата Калашникова. Нападавшие скрылись. Раненый шофер своими силами добрался назад в центр и вызвал помощь. Прибыли "скорая", муниципальная полиция, инспектор Госполиции из местного участка. Позднее прибыла и следственная группа из Лиепаи и Риги и начала работу на месте преступления. Пострадавшие получили тяжелые ранения, они были доставлены в больницы в Риге и Лиепае.
Несмотря на тяжелые ранения, все пострадавшие выжили. В больнице их охраняли, и домой они также отправились в сопровождении полиции. В академии они были частыми гостями, что, скорее всего, и стало причиной того, почему нападение произошло именно здесь. Латвия стала лишь местом совершения преступления, а мотивы кроются в третьих странах, прозвучало в свое время в передаче Nekā personīga.
Тогда же в передаче подробно рассказали и о владельце Academy Vitality - несмотря на то, что по бумагам недвижимость принадлежит гражданину Франции, истинным хозяином все же можно считать российского миллионера Бориса Александрова. В России его называют "королем творожных сырков".
В свое время он стал автором книги "Сырок. История моей жизни и бизнеса", в которой рассказал, как в тюрьме ему пришла в голову мысль, которую он и реализовал теперь в Латвии - предлагать худеющим изоляцию от соблазнов.
Свою первую недвижимость - квартиру в Юрмале - Александров купил несколько лет назад для того, чтобы получить шенгенскую визу и длительно находиться в Германии, где, по его словам в российских СМИ, он лечился от рака.