Умер "король творожных сырков" Борис Александров. У него был бизнес и в Латвии - Academy Vitality

В союзе не назвали причину смерти бизнесмена, однако, как сообщает Telegram-канал Mash, 23 ноября его госпитализировали с коронавирусом в тяжелом состоянии и подключили к ИВЛ. "Ведомости" отмечают, что информацию о госпитализации с коронавирусом Forbes подтвердил представитель бизнесмена.

"Медуза" пишет, что в "Ростагроэкспорте" подтвердили информацию о смерти Александрова, не уточнив ее причин.

"Да, он умер сегодня. Не знаем, от коронавируса ли, он же страдал от онкологического заболевания еще", - изданию "Подъем" заявил представитель компании. 1

Александров создал компанию "Ростагроэкспорт" в 1994 году - она производит глазированные сырки и плавленые сыры. В Латвии СМИ писали о бизнесмене в связи со стрельбой возле оздоровительного центра Academy Vitality, который особенно полюбился гостям из соседних стран.

Напомним, 30 сентября 2018 года около половины четвертого центр Academy Vitality покидали трое - граждане России и Израиля. Их путь преградила очередь из автомата Калашникова. Нападавшие скрылись. Раненый шофер своими силами добрался назад в центр и вызвал помощь. Прибыли "скорая", муниципальная полиция, инспектор Госполиции из местного участка. Позднее прибыла и следственная группа из Лиепаи и Риги и начала работу на месте преступления. Пострадавшие получили тяжелые ранения, они были доставлены в больницы в Риге и Лиепае.

Несмотря на тяжелые ранения, все пострадавшие выжили. В больнице их охраняли, и домой они также отправились в сопровождении полиции. В академии они были частыми гостями, что, скорее всего, и стало причиной того, почему нападение произошло именно здесь. Латвия стала лишь местом совершения преступления, а мотивы кроются в третьих странах, прозвучало в свое время в передаче Nekā personīga.

Тогда же в передаче подробно рассказали и о владельце Academy Vitality - несмотря на то, что по бумагам недвижимость принадлежит гражданину Франции, истинным хозяином все же можно считать российского миллионера Бориса Александрова. В России его называют "королем творожных сырков".

В свое время он стал автором книги "Сырок. История моей жизни и бизнеса", в которой рассказал, как в тюрьме ему пришла в голову мысль, которую он и реализовал теперь в Латвии - предлагать худеющим изоляцию от соблазнов. 1