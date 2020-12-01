Джен Псаки станет пресс-секретарем Байдена. Чем она известна в России, и что значит "псакинг"?

Например, в июне 2014 года десятки российских СМИ написали, что Псаки обнаружила в Ростовской области горные курорты. Якобы отвечая на вопрос Мэтта Ли, Псаки заявила, что в России нет украинских беженцев, а люди, которые приезжают в Ростовскую область с территории Украины, это туристы, которых привлекает "лечебный воздух ростовских гор". Сам Мэтт Ли впоследствии заявлял, что такого разговора не было.

Еще одно высказывание, авторство которого приписывали Псаки, - о том, что "в случае вторжения Белоруссии на территорию Украины 6-й флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии". Его цитировала в том числе ведущая Первого канала Ирада Зейналова. Оно может быть выдумкой, поскольку обнаружить его ни в расшифровках брифингов, ни в других американских источниках невозможно.

А ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселев в одном из эфиров рассказывал, что "на просторах глобального интернета уже появилось новое словечко "псакинг", которое якобы употребляется, когда человек путает факты и потом не извиняется. Однако упоминания "псакинга" на просторах интернета появились уже после выхода программы Киселева.

Помимо этого в российских СМИ смаковались подробности личной жизни Псаки, рассказывалось о ее семье и образовании, а когда в 2015 году она ушла из Госдепа в декретный отпуск, Киселев рассказал про ее беременность "анекдот", а другой ведущий "России 1" Владимир Соловьев задался вопросом "кто отец?"

В итоге Псаки стала в России едва ли не более известной личностью, чем в США, чему удивлялись американские издания BuzzFeed и New York Times. В русском сегменте интернета появилось много мемов, высмеивающих Псаки, но, как заметил BuzzFeed, большинство из них похожи на творчество "троллей".

Сама Псаки говорила, что относится к повышенному вниманию к своей персоне в России спокойно.

"Я воспринимаю это [атаки российской пропаганды] как знак отличия. Это забавно и занятно, что столько времени было потрачено на то, чтобы нафотошопить картинки со мной и на другие атаки", - сказала она в интервью "Голосу Америки".

Что говорят в России

Реакция на назначение Псаки с российской стороны не заставила себя ждать.

Так, сенатор Сергей Цеков заявил государственном агентству РИА Новости, что это может свидетельствовать лишь об "определенной насмешке" избранного президента США над американским народом и мировым сообществом в целом.

"Поскольку она будет рупором Белого дома, значит, такое лицо у американской политической элиты, значит, это такой уровень компетентности всей американской политической верхушки", - сказал он.