Как быстрее попасть на экзамен в CSDD

Даже пандемия Covid-19 не может снизить желание людей получить водительские права и самим сесть за руль.
В реальности это означает - несмотря на значительные изменения в обычной жизни, по-прежнему существуют очереди на сдачу экзамена в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), и то, что ты подтвердил свои знания в автошколе, не означает, что уже совсем скоро ты получишь оформленные права.
Как поясняет передача Bez Tabu телеканала TV3, длина очередей может различаться. В известной мере это напрямую связано с коронавирусом и требованиям по ограничению его распространения, так как
Поэтому получается, что в очереди на экзамен иногда надо ждать даже месяц. Может быть и больше. Одних может быть мучает нетерпение, так как нет сомнений, что права в кармане будут уже с первой попытки, а для других это время - дополнительный бонус, который можно использовать, чтобы лучше подготовиться. Однако если ожидание - не самая сильная сторона, можно попробовать поймать свободные "временные окна", когда можно сдать экзамен уже на следующий день.
Как указывает представитель CSDD Иева Берзиня,
В них можно выбрать, сдавать ли экзамен на механической коробке передач, или на автоматической.
Интересно, что одна, две недели или месяц, которые нужно провести в очереди на экзамен в Латвии, - не самый плохой вариант на фоне Европы. Берзиня в конце добавила, что информация от соседей в Литве и Эстонии свидетельствует, что там экзамен нужно ждать до января, в свою очередь
Подробнее смотрите в сюжете Bez Tabu на латышском языке: