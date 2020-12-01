Как быстрее попасть на экзамен в CSDD

В реальности это означает - несмотря на значительные изменения в обычной жизни, по-прежнему существуют очереди на сдачу экзамена в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), и то, что ты подтвердил свои знания в автошколе, не означает, что уже совсем скоро ты получишь оформленные права.

ФОТО: Скриншот Bez Tabu

Как поясняет передача Bez Tabu телеканала TV3, длина очередей может различаться. В известной мере это напрямую связано с коронавирусом и требованиям по ограничению его распространения, так как

в экзаменационных помещениях необходимо соблюдать дистанцию, в свою очередь после каждого практического экзамена по езде, который продолжается примерно 45 минут, необходимо провести дезинфекцию автомобиля.

ФОТО: Скриншот Bez tabu

Поэтому получается, что в очереди на экзамен иногда надо ждать даже месяц. Может быть и больше. Одних может быть мучает нетерпение, так как нет сомнений, что права в кармане будут уже с первой попытки, а для других это время - дополнительный бонус, который можно использовать, чтобы лучше подготовиться. Однако если ожидание - не самая сильная сторона, можно попробовать поймать свободные "временные окна", когда можно сдать экзамен уже на следующий день.

ФОТО: Скриншот Bez Tabu

Как указывает представитель CSDD Иева Берзиня,

возможность попасть на экзамен без длительного ожидания есть, и удобнее всего в этом убедиться, используя предложенные дирекцией электронные услуги.

В них можно выбрать, сдавать ли экзамен на механической коробке передач, или на автоматической.

ФОТО: Скриншот Bez Tabu

Интересно, что одна, две недели или месяц, которые нужно провести в очереди на экзамен в Латвии, - не самый плохой вариант на фоне Европы. Берзиня в конце добавила, что информация от соседей в Литве и Эстонии свидетельствует, что там экзамен нужно ждать до января, в свою очередь

в Западной Европе, Южной Европе и Великобритании будущие водители вообще могут надеяться получить права только через три-шесть месяцев.