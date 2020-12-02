​Мы привыкли много ворчать по поводу латвийских дорог. Денег на всех никогда не хватит, но разве это единственное, что мешает нам ездить по отличным магистралям?

На ежегодной дискуссии конкурса "Самый безопасный автопарк предприятия 2020" страхового акционерного общества BALTA (группа PZU) и Министерства сообщения рассмотрены различные аспекты безопасности дорожного движения, в том числе разделение ответственности между ответственными организациями и перевозчиками в поддержании качества дорог.

В обсуждении участвовали председатель правления VAS Latvijas Valsts ceļi Янис Ланге, председатель правления VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Вилнис Витковскис, член правления SIA SCHWENK Latvija Егор Голубев и руководитель технического департамента SIA Ceļu būvniecības sabiedrība IGATE Эдгар Ивушканс.

Covid-19 - кризис для общества, возможности для дорожников

По словам Яниса Ланге, председателя правления VAS Latvijas Valsts ceļi, в условиях Covid-19, когда большинство отраслей промышленности испытали значительный спад или даже полную остановку, этот год стал лучшим в латвийском дорожном строительстве:

дополнительное государственное финансирование в размере 75 миллионов евро позволило усовершенствовать 248 объектов, всего более 600 км государственных автомобильных дорог.

Он отмечает, что в целом участники дорожного движения в Латвии в виде дорожного налога платят более 600 миллионов евро в год, но эта сумма поступает в общий государственный бюджет, и такие большие средства на улучшение инфраструктуры выделяются редко.

"В этом году нам удалось сделать многое, и это связано не только с финансовой поддержкой государства, но и со снижением цен на сырье и усилением конкуренции в закупках, что позволило нам получить лучший результат по более низкой цене.

Цены на сырье упали в среднем на 27%, а это значит, что вместо 100-километрового участка дороги мы смогли построить 127 км.

В настоящее время около 80% основных дорог страны находятся в очень хорошем состоянии. Больше улучшений мы можем желать на региональных автодорогах, где современным требованиям соответствуют около 50%; хуже обстоят дела с трассами местного значения, где дорог хорошего качества - около трети. Однако общий вклад в национальную экономику - сокращение времени в пути, меньший расход топлива, меньшие выбросы CO2 и т.д. благодаря лучшему качеству дорог - оценивается примерно в 800 миллионов евро", - поясняет Янис Ланге.

Наряду с такими преимуществами, как мобильность, безопасность дорожного движения и разогрев экономики, председатель правления VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Вилнис Витковскис также упоминает об экономическом эффекте этого года, полученном на содержание дорог. С улучшением качества основных магистралей страны стало возможным перенаправить средства, которые традиционно требовались для ремонта выбоин, на применение технологии битумной эмульсии и щебня для дорог с плохим покрытием, чтобы продлить их срок службы и улучшить условия вождения.

В свою очередь, Егор Голубев, член правления SIA SCHWENK Latvija, признает, что год в дорожном строительстве был успешным и с точки зрения предпринимателей, так как он позволил компенсировать сокращение поставок на строительном рынке поставками материалов для дорожного строительства.

Как разделить ответственность за качество дорог?

Одна из самых больших проблем, влияющих на качество дорожного покрытия, - это перегруженные грузовые автомобили, нередко превышающие допустимую массу, и намного. Поэтому часть ответственности за плохое дорожное покрытие должны нести перевозчики. По словам Вилниса Витковскиса, Latvijas autoceļu uzturētājs регулярно собирает большое количество лопнувших грузовых шин.

"Асфальт - один из самых распространенных типов дорожного покрытия, но он имеет определенные физические свойства. В жаркую летнюю погоду асфальт становится мягче, но именно в это время года большая интенсивность движения и большие объемы грузов. Даже если мы визуально не видим повреждения асфальта, появляются микротрещины, куда попадает вода, и в результате колебаний температуры воздуха дорожному покрытию наносится значительный ущерб", - поясняет Вилнис Витковскис.

Как указывает председатель правления VAS Latvijas Valsts ceļi Янис Ланге, на главных автодорогах максимально допустимая масса лесовозов составляет 52 тонны, тягачей-полуприцепов - 40 тонн; однако, как свидетельствуют измерения на главных автодорогах страны, масса около 0,4% грузовиков превышает норму. Снижается этот показатель лишь в те недели, когда проводится полицейский контроль.

На дорогах местного значения, которые имеют гораздо меньшую несущую способность, последствия движения перегруженных автомобилей катастрофичны, и необходимо вкладывать огромные средства в восстановление дорог.

Егор Голубев отмечает, что перегруженные автомобили не только портят дороги и угрожают безопасности, но и вредят конкуренции. Более того, вопреки распространенному мнению, грешат не транзитные автомобили, которые проверяют на границах, а местные перевозчики, которые научились обходить ограничения и избегать проверок.

Эдгарс Ивушканс, руководитель технического отдела SIA Celu buvniecības sabiedrība IGATE, отмечает, что на состояние дорог влияют и другие технические проблемы автомобилей - некачественные шины, которые могут взорваться, утечки масла или топлива.

В свою очередь, ответственные за по поддержание дорог в нормальном состоянии указывают на объективный фактор, а именно на значение погодных условий: неустойчивые зимы последних лет хуже, чем суровые зимы прошлых лет, поскольку колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями в сочетании с большой влажностью образуют черный лед и создают трудности как водителям, так и тем, кто следит за состоянием дорог.

В настоящее время за качеством дорог следят круглосуточные дежурные, информацию также предоставляют Служба дорожного движения или водители по информационному телефону Latvijas autoceļu uzturētājs. Некоторые транспортные средства грузоперевозчиков, передвигающиеся по определенным маршрутам, оснащены датчиками, которые собирают и отправляют информацию о фактическом состоянии дороги.

Поэтому упреки общества в том, что солью посыпаются сухие дороги, в большинстве своем неуместны - это профилактические меры при первых признаках небезопасных условий вождения.

Например, скандинавские страны пошли еще дальше и получают множество данных от автомобильных систем ABS, которые посылают сигналы о более частом торможении, даже если сам водитель этого не осознает.

В ближайшие годы запланированы значительные улучшения инфраструктуры

В ближайшие 5-7 лет значительные улучшения ждут Рижскую окружную дорогу, которая в настоящее время при нынешней интенсивности движения потеряла свою пропускную способность и очень опасна, поскольку не подходит для маневров обгона.

Как поясняет Янис Ланге, в настоящее время проводится оценка воздействия проекта на окружающую среду при планировании новой дороги по всей ее длине как высокоскоростной магистрали с дополнительной проезжей частью, более высокой разрешенной скоростью движения, чем в настоящее время, и новыми пересечениями.

"Мы целенаправленно планируем развивать ее как центральную ось, где сходятся все основные артерии. Рассмотрим возможности государственного и частного партнерства на примере окружной дороги Кекава", - рассказывает Янис Ланге.

В то же время планируется передать около 4000 км местных дорог в ведение органов местного самоуправления, оставив под контролем государства лишь часть дорог, но поддерживая их в наилучшем состоянии.

Говоря о том, организуют ли в Латвии в будущем платные дороги, Янис Ланге отмечает, что это маловероятно, поскольку из-за низкой интенсивности движения это не будет экономически выгодно. Скорее возможна модель, как это уже имеет место в некоторых случаях, когда государство платит дорожному строителю и обслуживающему персоналу, который обязуется содержать дорогу в течение определенного периода времени, например, 20 лет.