Covid-19: За время режима ЧС полиция начала 609 административных дел

221 административный процесс начат о неношении масок, 57 - о нарушении самоизоляции, 205 - о незаполнении электронной анкеты при пересечении границы, 36 - за несоблюдение правил дистанцирования.

40 процессов заведены об участии более чем 10 лиц в частном мероприятии, семь - об участии более 50 лиц в собраниях и пикетах. 53 процесса касаются других случаев, например, оказания услуг общественного питания на месте или неразрешенного оказания услуг красоты.

Начиная с 9 ноября полиция провела 19 006 превентивных проверок и отреагировала на 522 вызова о нарушениях мер эпидемиологической безопасности, 934 раза работники полиции вынесли предупреждения.

Более 800 превентивных проверок было проведено в минувшую пятницу по всей Латвии, в том числе 112 в торговых центрах.