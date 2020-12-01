Фото министра раскритиковали в Сети: она не соблюдала дистанцию и была без маски

В день, когда премьер-министр Кришьянис Кариньш обратился к латвийской общественности, призвав к соблюдению ограничений, введенных из-за коронавируса, Рамона Петравича поделилась снимком, на котором зажигает свечу в венке Адвента.

"Мы зажигаем первую свечу в венке Адвента с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Латвии Ханан Халфан Обаид Али Аль Мадхани и ее супугом", - написала Петравича.

На снимке видно, что две женщины сидят очень близко друг к другу, но ни у одной из них нет маски, которую, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, рекомендуется использовать, если нет возможности соблюдать дистанцию ​​в два метра.

Iededzam pirmo svecīti Adventa vainagā ar Apvienoto Arābu Emirātu vēstnieci Latvijā Hanan Khalfan Obaid Ali Al Madhani... Posted by Ramona Petravica on Svētdiena, 2020. gada 29. Novembris

На сайте Салдусского самоуправления сообщается, что во второй половине дня Первого Адвента Салдус посетили посол Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вместе с супругом и министр благосостояния Рамона Петравича. Целью визита было открытие игровой площадки для дошкольных групп Калнсетской начальной школы, созданной при финансовой поддержке Объединенных Арабских Эмиратов.