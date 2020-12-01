ЧС продлен до 11 января: 2+2, маски и на работе, торговля ограничена. Все новые меры против Covid-19

Во вторник, 1 декабря, состоялось совместное заседание Кабинета министров и Совета по кризисному управлению, на котором было принято решение о продлении режима чрезвычайной ситуации и введении дополнительных ограничений в связи с Covid-19. Собрали все, что стоит знать о новых мерах по борьбе с Covid-19.
Главное
Кабинет министров постановил для ограничения распространения Covid-19 продлить режим чрезвычайной ситуации до 11 января, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
- Маски необходимо носить во всех помещениях, кроме дома, то есть люди должны будут надевать их и на работе.
- В Латвии запрещены частные мероприятия, встречаться могут люди только в пределах одного домохозяйства. Исключение - те, кто проживает один.
- Вводится принцип 2+2 в повседневной жизни - два метра, два человека.
- По выходным будут работать только предприятия, торгующие товарами первой необходимости - продуктовые магазины, магазины гигиенических и хозяйственных товаров, автозаправочные станции, аптеки.
- В выходные и праздничные дни в магазинах будет запрещена продажа алкоголя и сигарет.
- С 7 декабря в общественном транспорте будет ограничение - 50% от вместимости транспортного средства.
- Мастерам маникюра и педикюра наряду с парикмахерами разрешено работать, для этих услуг вводится единое регулирование.
- На границах будет введен усиленный контроль, чтобы все въезжающие в Латвию заполняли электронные анкеты и соблюдали требования самоизоляции.
Образование
Ученики 1-4-х классов продолжат учиться очно, хотя премьер-министр Кришьянис Кариньш предлагал уже со следующей недели отправить их на каникулы. Учеба в 5-6-х классах, как ранее во всех старших классах, будет проходить удаленно.
Также продолжат работать детские сады. С 3 декабря работники детсадов должны все время носить маски для лица.
Высшее, профессиональное, неформальное образование может проходить только в дистанционной форме, а практические занятия, которые невозможно провести удаленно - в индивидуальном порядке.
В больницах будут ограничены плановые услуги
С учетом прогнозов роста количества госпитализированных больных Covid-19 во всех больницах будут временно ограничены плановые услуги в стационаре и дневном стационаре, постановило во вторник правительство.
При этом неотложная медицинская помощь будет оказываться, онкологические операции и операции, связанные со спасением жизни, будут проводиться.
Как сообщила представитель Министерства благосостояния Анна Страпцане, амбулаторные услуги ограничены не будут.
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), на прошлой неделе по сравнению с позапрошлой на 49,8% увеличилось число зараженных Covid-19 и на 32,6% - количество госпитализированных. С учетом того, что в больницы попадают 10-15% заболевших коронавирусом, можно предполагать, что нагрузка на больницы и далее будет расти.
Больницы обязаны прекратить плановые услуги с 3 декабря.
Ограничения на собрания
С 3 декабря каждый в Латвии должен соблюдать принцип 2+2 в своей повседневной жизни - два метра, два человека.
До 11 января приостановлена работа всех культурных объектов, выставок, а также рождественских ярмарок. Библиотеки могут только раздавать книги на дом.
Никакие частные мероприятия не смогут проводиться кроме как в пределах одной семьи. Можно навещать людей, которые живут одни и нуждаются в уходе, следуя принципу 2+2.
На похоронах и крещениях на улице могут собираться не более 10 человек (за исключением тех, кто непосредственно участвует в церемонии - например, священнослужителей), из не более чем двух домохозяйств с использованием масок для лица.
Не более 20% от максимального количества людей могут одновременно находиться в местах религиозной деятельности.
Организованные собрания, пикеты и шествия все еще разрешены, но на них могут присутствовать максимум 25 человек при условии соблюдения требований эпидемиологической безопасности - физическое расстояние до двух метров и выполнение требований организатора.
Спорт
С 3 декабря тренировки в закрытых помещениях могут проводиться только для сборных Латвии, спортсменов профессиональных олимпийских и паралимпийских команд, а также профессиональных спортсменов командных видов спорта международных и высших лиг (профессионалы, основным занятием которых является спорт).
Другие спортивные тренировки в закрытых помещениях могут проводиться только индивидуально или в парах с тренером, а групповые тренировки с участием до 10 человек могут проходить лишь на открытом воздухе. Следует отметить, что палатки или другие временные сооружения, если у них есть стены, также воспринимаются как закрытые помещения, а крытые пространства без стен считаются открытыми.
Магазины и услуги
В период режима чрезвычайной ситуации по выходным в магазинах будет запрещена торговля алкоголем, предусматривают принятые правительством поправки к постановлению об объявлении режима ЧС.
Согласно решению правительства, 5 декабря вступит в силу требование о том, что во время режима чрезвычайной ситуации по выходным и праздничным дням смогут работать только аптеки, в том числе ветеринарные, а также магазины, торгующие товарами первой необходимости, т. е. продуктами питания, гигиеническими товарами и топливом.
После заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш пояснил, что цель этой нормы - ограничить торговлю такими товарами, которые не являются вещами первой необходимости.
"Основная мысль заключается в том, что суббота и воскресенье - не дни для покупок, это не дни, когда мы можем позволить себе пойти в магазин, встретиться с друзьями", - пояснил премьер.
Правительство также приняло решение, что с 3 декабря в магазинах и местах предоставления услуг на одного посетителя необходимо выделять 15 кв. м площади. Информация о разрешенном количестве людей в конкретном месте торговли или оказания услуг должна быть вывешена у входа. В небольшие помещения посетители смогут заходить только по одному.
Поставщики хозяйственных услуг, магазины и организаторы мероприятий должны будут обеспечить, чтобы люди, которые не используют маски или делают это неправильно, не допускались в помещения магазинов или места оказания услуг и не обслуживались.
Общественный транспорт
С 7 декабря в целях защиты людей в общественном транспорте количество пассажиров не должно превышать 50% вместимости транспортного средства. Если невозможно контролировать посадку и высадку пассажиров, транспортное средство должно быть снабжено инструкциями по использованию сидений, чтобы обеспечить физическую дистанцию.
Контроль на границе
В целях дополнительной безопасности, хотя Covid-19 в основном распространяется внутри страны и в большинстве случаев инфекцию невозможно отследить, с 7 декабря начнется более строгий контроль за людьми, въезжающими в Латвию, чтобы убедиться, что Covidpass.lv заполнен, что облегчит контроль за распространением инфекции.