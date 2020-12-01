ЧС продлен до 11 января: 2+2, маски и на работе, торговля ограничена. Все новые меры против Covid-19

Не более 20% от максимального количества людей могут одновременно находиться в местах религиозной деятельности.

Организованные собрания, пикеты и шествия все еще разрешены, но на них могут присутствовать максимум 25 человек при условии соблюдения требований эпидемиологической безопасности - физическое расстояние до двух метров и выполнение требований организатора.

Спорт

С 3 декабря тренировки в закрытых помещениях могут проводиться только для сборных Латвии, спортсменов профессиональных олимпийских и паралимпийских команд, а также профессиональных спортсменов командных видов спорта международных и высших лиг (профессионалы, основным занятием которых является спорт).

Другие спортивные тренировки в закрытых помещениях могут проводиться только индивидуально или в парах с тренером, а групповые тренировки с участием до 10 человек могут проходить лишь на открытом воздухе. Следует отметить, что палатки или другие временные сооружения, если у них есть стены, также воспринимаются как закрытые помещения, а крытые пространства без стен считаются открытыми.

Магазины и услуги

В период режима чрезвычайной ситуации по выходным в магазинах будет запрещена торговля алкоголем, предусматривают принятые правительством поправки к постановлению об объявлении режима ЧС.

Согласно решению правительства, 5 декабря вступит в силу требование о том, что во время режима чрезвычайной ситуации по выходным и праздничным дням смогут работать только аптеки, в том числе ветеринарные, а также магазины, торгующие товарами первой необходимости, т. е. продуктами питания, гигиеническими товарами и топливом.

В выходные и праздничные дни в магазинах будет запрещена продажа алкоголя и сигарет.

После заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш пояснил, что цель этой нормы - ограничить торговлю такими товарами, которые не являются вещами первой необходимости.

"Основная мысль заключается в том, что суббота и воскресенье - не дни для покупок, это не дни, когда мы можем позволить себе пойти в магазин, встретиться с друзьями", - пояснил премьер.

Правительство также приняло решение, что с 3 декабря в магазинах и местах предоставления услуг на одного посетителя необходимо выделять 15 кв. м площади. Информация о разрешенном количестве людей в конкретном месте торговли или оказания услуг должна быть вывешена у входа. В небольшие помещения посетители смогут заходить только по одному.

Поставщики хозяйственных услуг, магазины и организаторы мероприятий должны будут обеспечить, чтобы люди, которые не используют маски или делают это неправильно, не допускались в помещения магазинов или места оказания услуг и не обслуживались.

При условии соблюдения мер эпидемиологической безопасности смогут работать как парикмахеры, так и мастера маникюра.

Общественный транспорт

С 7 декабря в целях защиты людей в общественном транспорте количество пассажиров не должно превышать 50% вместимости транспортного средства. Если невозможно контролировать посадку и высадку пассажиров, транспортное средство должно быть снабжено инструкциями по использованию сидений, чтобы обеспечить физическую дистанцию.

Контроль на границе