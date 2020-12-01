В России отреагировали на требование президента Молдовы вывести cвои войска

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В России отреагировали на требование избранного президента Молдовы Майи Санду вывести российские войска из Приднестровья. Глава МИД России Сергей Лавров заявление назвал "безответственным".

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В России отреагировали на требование избранного президента Молдовы Майи Санду вывести российские войска из Приднестровья

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции прокомментировал заявление избранного президента Молдовы Майи Санду о выводе российских военных из Приднестровья.

"Трудно судить, что конкретно имела в виду госпожа Санду, когда заявляла о необходимости вывести российских миротворцев, но то, что это едва ли поможет урегулированию и едва ли мы сможем принять такое требование, – достаточно безответственное, прямо скажем, – это факт", – цитирует "Интерфакс" Лаврова.

Глава МИД РФ считает, что миротворцы "обеспечивали сохранение конфликта пусть в замороженном, но не смертельном состоянии с точки зрения гибели людей и тех рисков, которые всегда боевые действия несут с собой".

"Российские миротворцы, как и миротворцы Молдовы и Украины, находятся в зоне конфликта в соответствии с имеющимися решениями группы 5+2, одобренными ОБСЕ, и они прежде всего решают задачи поддержания стабильности в этом регионе", – заявил он.

По его словам, "добрые отношения с любой страной" предполагают "учет взаимных интересов, учет тех договоренностей, которые были достигнуты прежде".

Ранее Майя Санду говорила о необходимости вывода российских войск из Приднестровья. В интервью РБК она сказала, что нужно вывести оперативную группу российских войск из Молдовы и преобразовать российскую миротворческую миссию в миссию гражданских наблюдателей, которая была бы при ОБСЕ. Еще в одном интервью Санду указывала, что формат решения вопроса по Приднестровью "должен включать полный вывод российских войск".

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Санду не обсуждала предварительно с Москвой свое предложение заменить российских миротворцев в Приднестровье на наблюдателей от ОБСЕ. Он также заявил, что с действующим президентом Молдовы Игорем Додоном был "гораздо более конструктивный" диалог.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 1.12.2020