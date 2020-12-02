Гигантское судно потеряло контейнеры в океане

Контейнерное судно One Apus вместимостью 14 000 двадцатифутовых эквивалентов попало в Тихом океане в шторм и потеряло большую часть груза. Люди в происшествии не пострадали, судно направляется в порт Кобе, пишет Rus.Postimees.
Принадлежащий фирме Ocean Network Express контейнеровоз попал в шторм примерно в 1600 морских милях к северо-западу от Гавайев ночью 1 декабря, сообщают специализированные порталы по мореплаванию со ссылкой на командование судна.
Судно вышло из китайского порта Яньтянь и направлялось в Лонг-Бич в Калифорнии, где попало в сложные метеоусловия. На высоких волнах судно стало раскачиваться с боку на бок, что привело в движение контейнеры и способствовало их падению в океан. Количество потерянных контейнеров фирма не уточнила.
Чтобы стабилизировать судно и спасти его и команду, капитан принял решение сменить курс до того, как шторм стихнет. Судно ищет подходящий для остановки порт, чтобы оценить масштаб ущерба. По навигационным данным на среду, судно движется в направлении японского порта Кобе.
One Apus представляет собой контейнеровоз длиной 364 метра, который ходит под японским флагом.