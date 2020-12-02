В соцсетях распространили ложную новость о создании временной больницы на Кипсале

Министр подчеркивает, что это неправда.

"Ответственно соблюдая меры эпидемиологической безопасности и ограничения, вместе мы сможем не дойти до такой экстремальной ситуации", - говорит Винькеле.

Как сообщалось, Кабинет министров во вторник, 1 декабря, принял решение продлить объявленный в стране режим чрезвычайной ситуации до 11 января, чтобы ограничить распространение Covid-19, установив ряд дополнительных ограничений.

Ранее, 14 ноября, министр здравоохранения объяснила LETA, что места, которые не являются медицинскими учреждениями для госпитализации пациентов с Covid-19 в Латвии будут использоваться в случае, если общее количество госпитализированных пациентов достигнет несколько тысяч.

Отвечая на вопрос о возможности использования выставочного зала "Кипсала" для госпитализации пациентов с Covid-19, в случае необходимости, министр отметила, что это предложение поступило от владельцев зала. "Это была не совсем наша инициатива", - добавила политик, поблагодарив предпринимателей, которые оказывают и предлагают различные виды поддержки в ситуации с Covid-19.

"В свою очередь, если бы мне пришлось ответить, при каких цифрах была бы такая необходимость, это, безусловно, были бы тысячи пациентов.

Если бы в больницах было более 1000 или 2000 пациентов с Covid-19, нам пришлось бы искать дополнительные возможности", - пояснила министр.