В соцсетях распространили ложную новость о создании временной больницы на Кипсале

В социальных сетях распространяется ложное сообщение о том, что в выставочный зал "Кипсала" везут койки для создания временной больницы для больных Covid-19, сообщает в Twitter министр здравоохранения Илзе Винькеле (AP).
"Ответственно соблюдая меры эпидемиологической безопасности и ограничения, вместе мы сможем не дойти до такой экстремальной ситуации", - говорит Винькеле.
Как сообщалось, Кабинет министров во вторник, 1 декабря, принял решение продлить объявленный в стране режим чрезвычайной ситуации до 11 января, чтобы ограничить распространение Covid-19, установив ряд дополнительных ограничений.
Ранее, 14 ноября, министр здравоохранения объяснила LETA, что места, которые не являются медицинскими учреждениями для госпитализации пациентов с Covid-19 в Латвии будут использоваться в случае, если общее количество госпитализированных пациентов достигнет несколько тысяч.
Отвечая на вопрос о возможности использования выставочного зала "Кипсала" для госпитализации пациентов с Covid-19, в случае необходимости, министр отметила, что это предложение поступило от владельцев зала. "Это была не совсем наша инициатива", - добавила политик, поблагодарив предпринимателей, которые оказывают и предлагают различные виды поддержки в ситуации с Covid-19.
"В свою очередь, если бы мне пришлось ответить, при каких цифрах была бы такая необходимость, это, безусловно, были бы тысячи пациентов.
Она добавила, что важно понимать, что последним решением будет не перенос коек на Кипсалу или какой-либо другой зал, а использование в первую очередь всего, что можно использовать в больницах.