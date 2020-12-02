Анатолий Чубайс покинет пост главы "Роснано"

"Сергей Александрович, вы знаете, что вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития "Роснано". Это без всякого преувеличения одно из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики", - заявил Путин во время видеоконференции с Куликовым.