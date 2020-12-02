Анатолий Чубайс покинет пост главы "Роснано"

Анатолий Чубайс покидает пост главы госкорпорации "Роснано". Президент РФ Владимир предложил занять эту должность Сергею Куликову - заместителю председателя Военно-промышленной комиссии, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
"Сергей Александрович, вы знаете, что вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития "Роснано". Это без всякого преувеличения одно из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики", - заявил Путин во время видеоконференции с Куликовым.
Чем займется Анатолий Чубайс пока неизвестно.
Анатолий Чубайс возглавлял "Роснано" с 2008 года. Осенью 2020 года в СМИ появилась информация, что Чубайс уйдет с поста главы госкорпорации и получит новую должность. В "Роснано" это информацию отрицали.