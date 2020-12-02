Эстонского дипломата задержали в Брюсселе на "секс-вечеринке"

Об этом во вторник, 2 декабря, сообщила эстонская газета Postimees.

В ведомстве указали, что дипломат участвовал в вечеринке как частное лицо, а также выразили сожаление по поводу того, что дипломат нарушил ограничения, установленные в Бельгии. Имя и должность дипломата не разглашаются. Postimees пишет, что работа дипломата связана с Европарламентом.

Уже сообщалось, депутат Европарламента от Венгрии Йожеф Сайер ушел в отставку после того, как был задержан на секс-вечеринке в Брюсселе, которая нарушала ограничения, введенные из-за Covid-19.

Инцидент произошел 27 ноября. Вечеринка происходила на территории бара, который находится в нескольких десятках метров от полицейского комиссариата в центре Брюсселя. Журналист Euronews Даррен Маккэфри уточнил, что это была вечеринка для гомосексуалов.

Полицию вызвали из-за шума, так как из-за ограничений в стране все бары и рестораны в Бельгии должны быть закрыты. В ходе рейда были задержаны около 25 человек. У участников вечеринки были изъяты наркотики.