McDonaldʼs изменил рецепт своих бургеров

В соответствии с новыми правилами, котлеты для бургеров теперь жарят на гриле небольшими партиями, а лук к ним добавляют сразу на этапе обжарки. Сыр чеддер добавляют в бургер при определенной температуре, чтобы "ломтик идеально расплавился на горячей котлете".