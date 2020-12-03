McDonaldʼs изменил рецепт своих бургеров

После проведенного опроса своих покупателей по всему миру, сеть ресторанов быстрого питания McDonaldʼs решила изменить процедуру приготовления мяса и булочек для своих бургеров, а также процесс их сборки, пишет "Медуза".
В соответствии с новыми правилами, котлеты для бургеров теперь жарят на гриле небольшими партиями, а лук к ним добавляют сразу на этапе обжарки. Сыр чеддер добавляют в бургер при определенной температуре, чтобы "ломтик идеально расплавился на горячей котлете".
Компания также изменила размеры булочек ради оптимального соотношения с котлетой.
Помимо этого McDonaldʼs изменил процедуру хранения продуктов - теперь ингредиенты для бургеров подают на кухню чаще и меньшими партиями.
Как утверждают представители компании, эти изменения на цену бургеров не повлияют.