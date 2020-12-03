Чт, 3.12.2020
Как специалист в области здравоохранения я не могу согласиться с тем, что алкоголь - это продукт первой необходимости. Кроме того, употребление алкоголя способствует социализации. Юрий Перевощиков.
Юрий Перевощиков.

McDonaldʼs изменил рецепт своих бургеров

Иллюстративное фото

ФОТО: pexels.com

После проведенного опроса своих покупателей по всему миру, сеть ресторанов быстрого питания McDonaldʼs решила изменить процедуру приготовления мяса и булочек для своих бургеров, а также процесс их сборки, пишет "Медуза".

В соответствии с новыми правилами, котлеты для бургеров теперь жарят на гриле небольшими партиями, а лук к ним добавляют сразу на этапе обжарки. Сыр чеддер добавляют в бургер при определенной температуре, чтобы "ломтик идеально расплавился на горячей котлете".

Компания также изменила размеры булочек ради оптимального соотношения с котлетой.

Помимо этого McDonaldʼs изменил процедуру хранения продуктов - теперь ингредиенты для бургеров подают на кухню чаще и меньшими партиями.

Как утверждают представители компании, эти изменения на цену бургеров не повлияют.

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