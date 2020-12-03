Одно платье на двоих! Кейт Миддлтон снова продемонстрировала свою бережливость

О бережливости герцогини Кембриджской рассказано уже немало. На этот раз она приняла участие в Zoom-конференции в темно-синем платье бренда Reiss. Мало того, что в этом же наряде она была замечена восемь лет назад, вероятнее всего, это платье досталось ей от матери - Кэрол Миддлтон.