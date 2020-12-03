Чт, 3.12.2020
Думаю, для подростков наш новый фильм тоже может стать предостережением, таким анти-примером, возможностью остановиться перед подобной перспективой. А проституция это, наверное, уже крайняя точка перед самым обрывом. Артур Лапинский, YouTube-канал EDART.TV
Артур Лапинский, YouTube-канал EDART.TV

Одно платье на двоих! Кейт Миддлтон снова продемонстрировала свою бережливость

ФОТО: AFP/SCANPIX

О бережливости герцогини Кембриджской рассказано уже немало. На этот раз она приняла участие в Zoom-конференции в темно-синем платье бренда Reiss. Мало того, что в этом же наряде она была замечена восемь лет назад, вероятнее всего, это платье досталось ей от матери - Кэрол Миддлтон. 

Кэтрин уже появлялась в обществе в этом платье в 2012 году, однако, как заметили внимательные журналисты, до этого его носила ее мать - Кэрол Миддлтон надевала его на скачки Royal Ascot. Кэтрин считает, что брать вещи из гардероба мамы абсолютно нормально и периодически делает это.

Стоит заметить, что платье действительно выдержало испытание временем.

ФОТО: AP

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