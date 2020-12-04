Северный нуар от сценариста "Эпидемии": премьера сериала "Мертвое озеро" с Евгением Цыгановым

Он отправляется в заполярный город Чангадан, чтобы расследовать загадочное убийство дочери местного олигарха, где сталкивается с силами, которые лучше было бы не тревожить.

В ролях: Надежда Михалкова, Павел Табаков, Андрей Смоляков, Лев Прыгунов, Александр Робак, Полина и Ксения Кутеповы, Александра Ребенок, Тимофей Трибунцев, Сергей Бондарчук и рэпер Скруджи, для которого съемки в "Мертвом озере»" стали дебютом в кино.

Криминальный экшен, легкий эротизм посреди этой необъятной мерзлоты, подростковые бунты, психоделический трип с шаманами и сиамскими близнецами, срывающийся в хтонический хоррор с нотками черного юмора и андеграундными мелодиями - "Мертвое озеро" показывает жизнь маленького провинциального городка на севере так, как этого не делал ещё никто. А его мрачная таинственная атмосфера, жесткий непредсказуемый сюжет и место действия – заледенелые просторы русского севера - вероятно, напомнят зрителям сериалы "Перевал Дятлова" и "Эпидемия", взорвавшие телеэфир в уходящем году.

Съемки сериала "Мертвое озеро" прошли по заказу "1+2" зимой 2017 года в городе Кировск Мурманской области, у подножья Хибинских гор и на берегу озера Большой Вудъявр - в местах, с которыми связано множество мрачных саамских легенд.

Продюсерами проекта выступили Валерий Федорович и Евгений Никишов (1-2-3 Production), а также Петр Ануров и Данила Шарапов (Mediaslovo). Режиссер проекта – Роман Прыгунов, автор сценария - Роман Кантор.

Премьера "Мертвого озера" прошла в Омске на фестивале "Движение", где зрители своими голосами присудили проекту первое место, а критики назвали его русскими "Твин Пиксом" и "Настоящим детективом".

Международная премьера проекта состоялась в США в рамках Accolade Global Film Competition, по итогам которого Евгений Цыганов был отмечен призом за выдающийся кинематографический уровень Award of Excellence. Жюри также назвало "высокохудожественной" режиссуру Романа Прыгунова и оценило талант всей акт"рской группы.

Новые серии "Мертвого озера" будут выходить на "1+2" с 21 декабря по будням, с понедельника по четверг, в 18:30, в премиальной линейке вечернего кинопоказа.

Сюжет: Столичный следователь Максим Покровский по распоряжению руководства отправляется в Чангадан – небольшой северный городок, где недавно была убита Дина Кобрина, дочь местного олигарха. Обстоятельства убийства указывают на то, что это было шаманское жертвоприношение. Местные рассказывают, что раньше на том месте, где убили Кобрину, было древнее капище. Поначалу Покровский уверен, что приехал сюда ненадолго и быстро найдет убийцу, но всё оказывается гораздо сложнее. Более того, в процессе расследования с самим Покровским начинают происходить странные, порой пугающие вещи…