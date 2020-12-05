Утром в пожаре в многоквартирном доме в Риге погиб человек

Вызов на пожар, который унес жизнь человека, VUGD получила сегодня утром в 6:54. В одной из квартир пятиэтажного многоквартирного дома на площади 2 кв. м горел диван. Из задымленного здания были эвакуированы девять человек, однако один человек погиб. Пожар был ликвидирован в 7:55.