Сб, 5.12.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения
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Утром в пожаре в многоквартирном доме в Риге погиб человек

ФОТО: A_stockphoto/Shutterstock

За прошедшие сутки было потушено 14 пожаров, в Риге в пожарах пострадали три человека, а один - погиб, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.

Вызов на пожар, который унес жизнь человека, VUGD получила сегодня утром в 6:54. В одной из квартир пятиэтажного многоквартирного дома на площади 2 кв. м горел диван. Из задымленного здания были эвакуированы девять человек, однако один человек погиб. Пожар был ликвидирован в 7:55.

В общей сложности за прошедшие сутки работники VUGD получили 49 вызовов, 14 из которых были вызовами на тушение пожаров, 30 - на спасательные работы, 5 вызовов оказались ложными.

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