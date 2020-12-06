В Ростове загорелся павильон с пиротехникой

По его данным, возгорание произошло рано утром на рынке, затем пожару присвоили четвертый уровень сложности.

Площадь пожара составила 3,2 тысячи квадратных метров, более 130 человек и более 40 единиц техники принимают участие в его тушении.

На опубликованных кадрах видно, что фейерверки в большом количестве взлетают в разные стороны.

О пострадавших информации пока нет.