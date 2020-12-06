В воскресенье, 6 декабря, в России на рынке в Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя областного главка МЧС России.
По его данным, возгорание произошло рано утром на рынке, затем пожару присвоили четвертый уровень сложности.
Площадь пожара составила 3,2 тысячи квадратных метров, более 130 человек и более 40 единиц техники принимают участие в его тушении.
На опубликованных кадрах видно, что фейерверки в большом количестве взлетают в разные стороны.
О пострадавших информации пока нет.
Видео: В Ростове загорелся павильон с пиротехникой