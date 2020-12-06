В Калифорнии нашли третий металлический столб: он тоже исчез, на этот раз не загадочно

Объект, расположенный на полпути между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско, привлек внимание людей после того, как его фотографии появились в социальных сетях, в среду, 2 декабря, сообщили местные СМИ.

Трехметровый, 90-килограммовый треугольный монолит был похож на два других, найденных в пустыне Юты и Румынии в конце ноября.

Но в четверг утром, 4 декабря, монолит исчез. Судя по всему, его снесла группа молодых людей, которые проехали пять часов, чтобы убрать объект.

На видео, опубликованном в Сети, видно, как группа мужчин в очках ночного видения рано утром переворачивает монолит с криками "Христос - царь" и "Америка первая". Один из мужчин говорит: "Нам не нужны нелегальные иммигранты из Мексики или космоса".

Мужчины установили крест вместо столба, но он тоже исчез. Видео сейчас изучает полиция.

Разрушение монолита вызвало разочарование у местных жителей.

"Мы разочарованы тем, что эти молодые люди почувствовали необходимость проехать пять часов, чтобы разрушить монолит", - сказала мэр Атаскадеро Хетера Морено. "Монолит был чем-то уникальным и веселым в это тяжелое время", - говорит она.

"Жаль, что его больше нет. Люди были в восторге от этого. Все, что вызывает восторг у людей, - это хорошо", - сказал местный житель Мэтт Кадарет, планировавший идти в поход, чтобы увидеть объект.