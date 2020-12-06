Из-за красной икры на берегах эстонских рек разворачиваются настоящие шпионские страсти

"Я ловлю не столько ради рыбы - хорошо, если поймаю, но больше делаю это для себя. Постучали по плечу, и пришлось мне заплатить за улов - 32 евро", - говорит он, добавляя, что после случившегося он еще несколько дней чувствовал себя очень плохо.

Местные берут своё

Добровольный рыбозащитники не имеют права обыскивать и задерживать браконьеров. Их роль - запечатлеть действия нарушителя, а затем вызывать инспекторов Экологической инспекции. За десять часов, проведенных у реки, адреналин не подскакивает - больше приходится просто наблюдать и стеречь.

Мы провели у реки с Райтом и Сиймом более десяти часов, но браконьеров не увидели. Слегка опечаленные рыбозащитники уехали домой, чтобы провести субботу с семьей. Но они снова придут к реке, потому что, как и в случае с настоящими рыбаками-любителями, они делают это ради самой деятельности, а не только ради улова.

Самым адреналиновым районом для рыбозащитников в последние годы была река Кунда. Дождь и глинистая почва в ноябре сделали спуск между высокими берегами долины реки Кунда настоящим испытанием. И все же мой гид, мужчина средних лет, двадцать лет занимавшийся браконьерством, передвигается легко. Одна рука в кармане, в другой - купленный на заправке кофе. "Не стоит обращать на них внимания, - указывает он на стоящих на другом берегу людей, наблюдающих за нами через бинокль. - Никто не может запретить нам гулять здесь".

Я предполагаю, что люди, наблюдающие за нами, каким-то образом представляют защитников окружающей среды. Однако сегодня я мысленно на другой стороне. Я спрашиваю гида, как он оценивает ежеосенние конфликты браконьеров и защитников природы, которые в устах народа переросли в настоящие битвы.

Река Вяэна ФОТО: Sander Ilvest

Добровольные рыбозащитники ФОТО: Sander Ilvest

"Ничего подобного здесь не происходит, - отвечает он. - Возможно, лет десять назад все было жестче. Меня бы не удивило, если бы нынешних волонтеров в то время просто привязали к деревьям". Он рассказывает историю о "бугаях с востока", которые при помощи электричества буквально за четверть часа набивали автоприцепы свежепойманной рыбой.

"Значит, таких случаев больше нет?" - спрашиваю я.

"Нет", - звучит в ответ.

Судьбоносный крючок

По словам инспекторов, охраняющих территорию, о мотивах идущих вдоль реки можно в целом догадаться по внешнему виду. Подозрительные персонажи опознаются по резиновым сапогам и поляроидным очкам. Никто не машет снаряжением. Это было бы и невозможно. По закону нахождение на реке с рыболовными снастями приравнивается к ловле рыбы.

Например, мой сопровождающий описывает ситуацию, когда штраф был выписан за простой крючок в кармане. Рыболовные снасти - есть рыболовные снасти. И, конечно же, это был не маленький крючок для ловли подлещиков.