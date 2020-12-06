Ребенок года по версии Time - Гитанджали Рао. Почему она?

О номинации

Журнал Time придумал номинацию на Мужчину года еще в 1927 - позже ее переименовали в Человека года. В 2019 году самым молодым человеком года по версии журнала стала шведская активистка Грета Тунберг, а в 2020 году издание приняло решение о введении новой номинации - Ребенок года, рассказывает Русская служба BBC.

По мнению Time, новая категория Ребенок года подчеркивает то важное влияние, которое в последнее время оказывают на общество молодые люди и подростки, добавляет издание.

Эта номинация придумана журналом в сотрудничестве с детским телеканалом Nickelodeon. Над отбором победителя из более чем пяти тысяч претендентов работал специальный комитет, в который вошли звезды каналов Nickelodeon и Disney, репортеры Time For Kids и представители фондов и олимпиад, пишет Esquire.

О Гитанджали Рао

Гитанджали Рао - школьница, ей 15 лет, она родом из Колорадо, США.

Титул Ребенка года - далеко не первое ее достижение, например, в 2017 году Рао стала лучшим молодым ученым страны, а в 2019 году попала в список 30 самых значимых людей в возрасте до 30 лет по версии журнала Forbes.

СМИ ее называют изобретательницей. Что она изобрела? Пока наиболее известны два ее решения.

Первым она изобрела устройство для выявления свинца в питьевой воде на основе углеродных нанотрубок, также оснащенного Bluetooth-передатчиком - так девочка хотела помочь городу Флинт в штате Мичиган, многие жители которого пострадали от заражения воды свинцом, пишет Esquire.

Позже Рао изобрела мобильное приложение, позволяющее с помощью искусственного интеллекта распознавать ранние признаки кибербуллинга.

"Когда вы печатаете слово или фразу, устройство способно определить, не содержит ли оно элементов буллинга, и если да, то предлагает на выбор отредактировать послание или отправить его без изменений. Его задача - не наказывать, ведь я сама подросток и знаю, как иногда хочется кого-то обругать. Просто это приложение дает вам возможность обдумать свои слова", - цитирует Рао BBC со ссылкой на ее интервью Time.

Она признается, что теперь ее задача - "не только создание новых устройств для решения мировых проблем, но и вдохновление на это других, потому что, исходя из моего личного опыта, это очень трудно, когда вокруг нет таких же как ты".