Оптимистичный сценарий: вакцинация начнется в феврале. Купить у "частников" не получится

После того, как вакцина будет зарегистрирована Европейским агентством лекарственных средств, потребуется еще как минимум пара недель, чтобы вакцина была доставлена ​​сначала в страны ЕС, а затем в кабинеты вакцинации. "Поэтому, по очень оптимистичной оценке, сама вакцинация может начаться в феврале", - сказала Завадска.

Эти вакцины не будут доступны за плату, в том числе в частных клиниках. 52

По очереди будут вакцинированы все группы риска - врачи, люди старше 60 лет, полицейские, учителя и так далее.

"Если мы потом увидим, что вакцины еще остались, мы расширим круг, кому они будут доступны. Но, конечно, не будет такого, чтобы частные клиники начали создавать собственные очереди на плату", - отметила Завадска.

Первоначально вакцинация будет проводиться в больницах, возможно, с помощью мобильных бригад. После этого постепенно подключатся крупные медицинские центры, а позже, вероятно, и семейные врачи.

Директор департамента анализа и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков, сказал, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, потребности всех стран в вакцинах будут удовлетворены к сентябрю следующего года.

"Не бывает, чтобы сразу, в январе, было изготовлено достаточно вакцин на всех", - добавил эксперт.

Завадска также отметила, что все три производителя вакцин в Европейском союзе - Pfizer, Moderna и AstraZeneca - подали заявки на ускоренную оценку, но которая из них будет одобрена Европейским агентством лекарственных средств пока неясно.

Напомним, по оценке Министерства здравоохранения, вакцинация населения Латвии от Covid-19 в 2021 году может обойтись в 26,7 млн евро. Эти расходы будут включать оплату вакцин, их доставку, логистику и администрирование. Эти траты будут покрыты из средств госбюджета на непредвиденные расходы.