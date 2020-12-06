В Кремле готовили список "полезных журналистов" из Латвии для возможного сотрудничества

Недавние обыски Службы государственной безопасности (СГБ) на нескольких объектах в связи с подозрением в нарушении санкций Европейского союза (ЕС), возможно, связаны с недавним исследованием Центра "Досье" российского оппозиционера Михаила Ходорковского, раскрывшего деятельность созданного в Кремле секретного подразделения, заданием которого были информационные кампании против Латвии, Литвы и Эстонии, а также поиск журналистов, с помощью которых они могли бы быть реализованы, сообщает Nekā personīga на TV3.
Проект оппозиционера Михаила Ходорковского "Досье" недавно раскрыл важные детали того, как Россия тайно пытается повлиять на происходящее в соседних странах, включая Латвию.
Журналисты "Досье" получили секретные файлы специального подразделения администрации Кремля. Это рабочие документы из секретариата генерала российской разведки Владимира Чернова. Чернов возглавляет администрацию при президенте России по межрегиональным и культурным связям с другими странами, а фактически контролирует и планирует вмешательство во внутренние дела ближайших соседей России, сообщает Nekā personīga.
В управлении есть отделы, которые работают с соседними странами. При Чернове куратором по странам Балтии в течение многих лет был Евгений Умеренков, полковник Службы внешней разведки России, также работавший в СМИ.
Исследователи "Досье" пришли к выводу, что Умеренков сформировал сеть агентов влияния в странах Балтии, а также собирал компрометирующую информацию о местных политиках и организовывал кампании по клевете. Недавно его сменил Вадим Смирнов, занесенный в Литве в черный список по подозрению в шпионаже.
В опубликованных "Досье" документах есть список нескольких журналистов из Латвии. Это не означает сразу, что они российские агенты.
По словам самих авторов документа, "в Латвии большие проблемы с поиском русскоязычных и пишущих журналистов. Ситуация сложная. В российских редакциях нет молодежи - русские журналисты не обучены, и это малоперспективный бизнес".
Отсутствие молодых русскоязычных журналистов в Латвии и тот факт, что люди в Латвии больше не читают газеты, возможно, заставили кураторов стран Балтии строить планы в Кремле, как побудить журналистов латвийских СМИ к проведению информационных кампаний. Некоторые из них категорически отрицают какое-либо сотрудничество.
В список, который, вероятно, был составлен 10 лет назад, вошел главный редактор rus.delfi.lv Анатолий Голубов. Он был охарактеризован как "абсолютно лояльный к латвийскому режиму". Он вспоминает, как разговаривал с представителями российского посольства о возможности размещения их информации на портале. Главному редактору Delfi Ингусу Берзиньшу дана только одна характеристика - "говорит по-русски".
"Возможно, Россию заинтересовали мои поездки в горячие точки", - свое попадание в секретный список объясняет Виестурс Радович, в то время редактор портала nra.lv. В свою очередь, о бывшем журналисте Latvijas avīze Гирте Викманисе упоминается, что он понимает и даже говорит по-русски, работает в самой национальной газете, и добавлено: "Было бы неплохо его втянуть".
Среди полезных журналистов отмечена и Наталья Михайлова, в то время представитель портала Mixnews.lv и радио Baltkom. Также значится и Вадим Радионов - автор многих статей, публикуемых на местном портале радио Baltkom, которые впоследствии можно встретить в изданиях, связанных с официальным российским информационным агентством "Россия сегодня".
Список "перспективных людей из Латвии" составила обозреватель издания "Комсомольская правда" Галина Сапожникова. В свое время она руководила медиаклубом "Формат А3", о мероприятиях которого неоднократно сообщала программа Nekā personīga - приглашенные на форум эксперты ставили под сомнение факты истории Латвии, называя Латвию несостоявшимся государством.
Как RUS TVNET сообщал ранее, СГБ провела санкционированные судом следственные действия на объектах, связанных с семью лицами в Риге и ее окрестностях по подозрению в нарушении санкций ЕС.
Процессуальные действия проводились в рамках расследуемого СГБ уголовного процесса, возбужденного в январе этого года по статье Уголовного закона о нарушении санкций, наложенных Европейским союзом и другими международными организациями или национальных санкций Латвийской Республики.
Информация, полученная в ходе расследования, вызывает подозрения, что произошла передача экономических ресурсов лицу, подлежащему санкциям ЕС за действия, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
В ходе процессуальных действий СГБ изъяла носители данных и документы.
К лицам применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы. СГБ не сообщает, какие статусы применены к ним в уголовном процессе.
Как сообщал портал "Медуза", среди задержанных - бывший главный редактор Baltnews Андрей Яковлев, журналист Андрей Солопенко и публицист Владимир Линдерман, сообщила журналистка Baltnews Алла Березовская. Саму Березовскую также задержали, но после допроса, как и остальных журналистов, отпустили.
Адвокат Линдермана Елена Квятковская подтвердила агентству LETA, что Линдерман является ее подзащитным, но от подробных комментариев отказалась.
Всего обыски 3 декабря прошли как минимум у шести журналистов. Несколько журналистов обвиняют в нарушении санкций ЕС из-за работы на международное информационное агентство (МИА) "Россия сегодня" (RT), утверждает Sputnik. Издание считает, что на МИА "Россия сегодня" распространили санкции, наложенные на гендиректора агентства Дмитрия Киселева в 2014 году.
В МИД России заявили, что санкции в отношении Киселева не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с МИА "Россия сегодня". Российское ведомство поднимет этот вопрос в Совете министров ОБСЕ.
30 июня в Латвии запретили вещание семи телеканалов RT, заявив, что они находятся под фактическим контролем Дмитрия Киселева. Тот ответил, что не имеет никакого отношения к RT, пишет "Медуза".
По данным архива агентства LETA, ранее пророссийский активист Линдерман фигурировал в нескольких уголовных процессах. Например, в апреле этого года СГБ прекратила возбужденное в 2018 году уголовное дело по поводу митинга, организованного Русским союзом Латвии (РСЛ) против постепенного перехода на латышский язык обучения в общеобразовательных учреждениях. Помимо Линдермана, в этом деле участвовали несколько человек, в том числе лидер РСЛ Татьяна Жданок и Александр Гапоненко.
В конце 2018 года Верховный суд оставил в силе решение Рижского окружного суда, оправдав двух граждан России и Линдермана в связи с инцидентом летом 2015 года на Адажской базе Национальных вооруженных сил.
Также Линдерман обвинялся в призыве к свержению государственной власти и хранении взрывчатых веществ. Позже суд оправдал его.