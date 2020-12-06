В Кремле готовили список "полезных журналистов" из Латвии для возможного сотрудничества

Проект оппозиционера Михаила Ходорковского "Досье" недавно раскрыл важные детали того, как Россия тайно пытается повлиять на происходящее в соседних странах, включая Латвию.

Журналисты "Досье" получили секретные файлы специального подразделения администрации Кремля. Это рабочие документы из секретариата генерала российской разведки Владимира Чернова. Чернов возглавляет администрацию при президенте России по межрегиональным и культурным связям с другими странами, а фактически контролирует и планирует вмешательство во внутренние дела ближайших соседей России, сообщает Nekā personīga.

В управлении есть отделы, которые работают с соседними странами. При Чернове куратором по странам Балтии в течение многих лет был Евгений Умеренков, полковник Службы внешней разведки России, также работавший в СМИ.

Исследователи "Досье" пришли к выводу, что Умеренков сформировал сеть агентов влияния в странах Балтии, а также собирал компрометирующую информацию о местных политиках и организовывал кампании по клевете. Недавно его сменил Вадим Смирнов, занесенный в Литве в черный список по подозрению в шпионаже.

В опубликованных "Досье" документах есть список нескольких журналистов из Латвии. Это не означает сразу, что они российские агенты. 3

По словам самих авторов документа, "в Латвии большие проблемы с поиском русскоязычных и пишущих журналистов. Ситуация сложная. В российских редакциях нет молодежи - русские журналисты не обучены, и это малоперспективный бизнес".

Отсутствие молодых русскоязычных журналистов в Латвии и тот факт, что люди в Латвии больше не читают газеты, возможно, заставили кураторов стран Балтии строить планы в Кремле, как побудить журналистов латвийских СМИ к проведению информационных кампаний. Некоторые из них категорически отрицают какое-либо сотрудничество.

В список, который, вероятно, был составлен 10 лет назад, вошел главный редактор rus.delfi.lv Анатолий Голубов. Он был охарактеризован как "абсолютно лояльный к латвийскому режиму". Он вспоминает, как разговаривал с представителями российского посольства о возможности размещения их информации на портале. Главному редактору Delfi Ингусу Берзиньшу дана только одна характеристика - "говорит по-русски".

"Возможно, Россию заинтересовали мои поездки в горячие точки", - свое попадание в секретный список объясняет Виестурс Радович, в то время редактор портала nra.lv. В свою очередь, о бывшем журналисте Latvijas avīze Гирте Викманисе упоминается, что он понимает и даже говорит по-русски, работает в самой национальной газете, и добавлено: "Было бы неплохо его втянуть".

Среди полезных журналистов отмечена и Наталья Михайлова, в то время представитель портала Mixnews.lv и радио Baltkom. Также значится и Вадим Радионов - автор многих статей, публикуемых на местном портале радио Baltkom, которые впоследствии можно встретить в изданиях, связанных с официальным российским информационным агентством "Россия сегодня".