Операция, чтобы стать выше. Почему люди решаются на удлинение ног

При этом операция не только дорогая, но также сложная и болезненная. Метод удлинения костей впервые разработал советский хирург-ортопед Гавриил Илизаров, лечивший после Второй мировой войны раненых солдат. И хотя за последние 70 лет его метод претерпел ряд усовершенствований, принцип остался прежним.

Кость сверлится в области бедра или голени, а затем ломается на две части. В место разлома вставляется металлическая спица и закрепляется специальными гайками. Затем спица понемногу удлиняется - на 1 мм в день - с помощью подкрутки гаек до нужной пациенту длины ног.

После этого в течение нескольких месяцев пациенту необходимо соблюдать специальный реабилитационный режим, чтобы начать нормально ходить.

Метод чреват рядом осложнений - от травм нервных окончаний до образования тромбов и неправильного срастания костей.

Дыра в 8 сантиметров

Барни прошел через всё это.

Он сделал операцию в Италии в 2015 году и подрос на 8 сантиметров - с 167 до 175 см. Но сделал ее не столько из тщеславия, сколько по необходимости - ему по медицинским показаниям необходимо было выпрямить кости ног, и он решил их заодно и вытянуть.

Его заверили, что эти две процедуры могут быть сделаны одновременно и не скажутся на его постоперационном периоде восстановления. Но он так до сих пор и не оправился от последствий.

"Если бы мне было 16 лет, то, возможно, проблемы бы не возникло. Но мне было 46, когда мне делали эту операцию, - рассказывает Барни. - Мои ноги растянули, но кости так и не срослись. У меня образовалась восьмисантиметровая дыра... два огрызка кости с обеих сторон и металлическая спица посредине".

Барни до сих пор вспоминает физическую боль, которую ему пришлось пережить во время процесса растяжки.

"Это как будто тянут за каждый нерв у тебя в ноге. Бывают моменты, когда от боли просто некуда деться. Это совершенно невыносимо", - рассказывает он.

Тем не менее, несмотря на этот разрыв в костях ног, Барни мог ходить, потому что соединительная спица выдерживала его вес и держала кости вместе.

Но было также понятно, что ситуация сложилась непростая.

"Был момент, когда я подумал: "Ну все, мне конец". Мне очень повезло, что мои близкие и мой начальник меня поддерживали. Но все это очень легко может превратиться в муку, поэтому необходимо, чтобы ваши близкие отнеслись к этому с пониманием. Хуже не придумаешь, когда все идет не по плану", - говорит он.

"Мне еще долго придется восстанавливаться", - говорит Барни BBC

Поскольку операции по удлинению конечностей делаются в частных клиниках, то данных об осложнениях совсем мало.

Профессор Хэмиш Симпсон из Британской ассоциации ортопедов также предупреждает о возможных рисках.