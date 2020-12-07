Детская больница призывает изъять из продажи в Латвии магнитные конструкторы

Магниты, попадая в желудок и кишечник, наносят необратимый ущерб на всю оставшуюся жизнь и являются одним из самых опасных объектов для жизни и здоровья человека. Поэтому Детская больница одновременно проинформировала Министерство здравоохранения и Министерство экономики, призывая их к совместной работе, чтобы маленькие магниты не были доступны детям.

"Когда за две недели врачи трижды спасли детей после того, как те проглотили магниты, мы поняли, что больше не имеем права просто предупреждать общество об опасности таких игрушек. К сожалению, в конце прошлой недели был доставлен еще один ребенок, который съел магнит. Это еще раз показывает нам, насколько серьезна ситуация", - заявил председатель правления BKUS Валтс Аболс.