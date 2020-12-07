Детская больница призывает изъять из продажи в Латвии магнитные конструкторы

В Латвии за месяц произошло четыре случая, когда дети разных возрастов проглотили магниты, из-за чего Детская больница (BKUS) решила направить письмо в Центр защиты прав потребителей (PTAC) с призывом запретить продажу игрушек, содержащих магниты небольшого размера, сообщает передача Rīta Panorāma.
Магниты, попадая в желудок и кишечник, наносят необратимый ущерб на всю оставшуюся жизнь и являются одним из самых опасных объектов для жизни и здоровья человека. Поэтому Детская больница одновременно проинформировала Министерство здравоохранения и Министерство экономики, призывая их к совместной работе, чтобы маленькие магниты не были доступны детям.
"Когда за две недели врачи трижды спасли детей после того, как те проглотили магниты, мы поняли, что больше не имеем права просто предупреждать общество об опасности таких игрушек. К сожалению, в конце прошлой недели был доставлен еще один ребенок, который съел магнит. Это еще раз показывает нам, насколько серьезна ситуация", - заявил председатель правления BKUS Валтс Аболс.
Детская больница призывает торговцев уже с сегодняшнего дня прекратить продажу магнитных конструкторов, а взрослых - более ответственно выбирать игрушки для детей.