Пн, 7.12.2020
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Могут ли защитные маски вызвать воспаление кожи?

ФОТО: Shutterstock/Magdalena Zimnik

Маски для лица обязательны во всех общественных местах, а уже несколько дней их нужно носить во всех помещениях, кроме дома, где ты находишься не один. Журналисты LTV попробовали выяснить, как постоянное ношение маски влияет на кожу лица. 

В настоящее время маски нужно носить практически везде. Во всех общественных местах и даже в офисе. Это означает, что в маске нужно проводить большую часть дня. Если нет явно выраженной аллергии или чувствительности кожи, то у большинства людей не должно быть никаких проблем. 

"Огорчу тех, кто отрицает ношение масок, когда (говорят - Прим.ред.), что буду носить маску и у меня на лице будет что-то плохое. Нет, на самом деле это не так", - заявил дерматолог Раймонд Карлс. Однако влажная среда под маской может способствовать работе сальных желез, особенно у молодых людей. Также могут появиться воспаления при использовании косметики под маской. 

"Это влага, которая накапливается и немного раздражает кожу лица", - сказал Карлс. В очень холодную погоду, конечно, выходя из помещения, нужно вытирать эту лишнюю влагу, а также в холодное время нужно использовать более жирные средства для кожи, чтобы она не стала сухой. 

Если кожа под маской начинает воспаляться, появляются прыщи или образуется излишняя влага, в первую очередь нужно обратить внимание на маску, которую вы используете. 

"Чаще всего это происходит с какими-нибудь красивыми, окрашенными масками, - где есть красители, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Маска для лица не меняет ваших традиций ухода за кожей лица: если у вас жирная кожа, продолжайте ухаживать за жирной кожей, если у вас чувствительная кожа - будьте осторожны при выборе маски", - отмечает Карлс. 

Очень важный момент: обязательно тщательно ополаскивайте лицо до и после ношения маски. Лицо нельзя мыть средствами дезинфекции на основе спирта. В случае появления воспалений лучше использовать более мягкие средства для очищения и проконсультироваться со специалистом. 

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