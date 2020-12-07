Могут ли защитные маски вызвать воспаление кожи?

В настоящее время маски нужно носить практически везде. Во всех общественных местах и даже в офисе. Это означает, что в маске нужно проводить большую часть дня. Если нет явно выраженной аллергии или чувствительности кожи, то у большинства людей не должно быть никаких проблем.

"Огорчу тех, кто отрицает ношение масок, когда (говорят - Прим.ред.), что буду носить маску и у меня на лице будет что-то плохое. Нет, на самом деле это не так", - заявил дерматолог Раймонд Карлс. Однако влажная среда под маской может способствовать работе сальных желез, особенно у молодых людей. Также могут появиться воспаления при использовании косметики под маской.

"Это влага, которая накапливается и немного раздражает кожу лица", - сказал Карлс. В очень холодную погоду, конечно, выходя из помещения, нужно вытирать эту лишнюю влагу, а также в холодное время нужно использовать более жирные средства для кожи, чтобы она не стала сухой.

Если кожа под маской начинает воспаляться, появляются прыщи или образуется излишняя влага, в первую очередь нужно обратить внимание на маску, которую вы используете.

"Чаще всего это происходит с какими-нибудь красивыми, окрашенными масками, - где есть красители, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Маска для лица не меняет ваших традиций ухода за кожей лица: если у вас жирная кожа, продолжайте ухаживать за жирной кожей, если у вас чувствительная кожа - будьте осторожны при выборе маски", - отмечает Карлс.