Сын убил своего отца. Что произошло в субботу на охоте, во время которой погиб охотник?

"Шел к своей судьбе. Я думаю, ему стало плохо. Он бы никогда так не сделал", - говорит о произошедшей в субботу трагедии на охоте в Вилякском крае охотник Эвалд Мацанс. Охотник, получивший смертельное ранение, в злополучный день был руководителем его загонной охоты.
В субботу в волости Жигуру Вилякского края во время загонной охоты был смертельно ранен президент местного Клуба охотников и рыбаков, подтвердил представитель клуба Эвалд Мацанс, который принимал участие в этой охоте.
В тот день правила охоты нарушили как погибший, так и охотник, сделавший выстрел. Пострадавшей самостоятельно покинул место стоянки охотника и перемещался по охотничьей линии, что запрещено. В свою очередь охотник, сделавший выстрел, стрелял по охотничьей линии по неясно видной цели. Стрельба по линии, как и стрельба по неясно видной цели, категорически запрещены. По факту произошедшего начат уголовный процесс.
Эвалд Мацанс рассказал TVNET, что погибший был опытных охотником, дисциплинированным и ответственным, всегда отмечал, насколько важно соблюдать правила. Почему в тот раз мужчина покинул место стоянки и тихо прошел мимо недалеко стоящего охотника, он объяснить не может: "Когда загонщики ушли, он тихо оставил свое место и прошел мимо рядом стоящего охотника. Почему он не сказал по рации "Уходим", я не знаю.
"Я думаю, он шел на автопилоте, может быть, стало плохо с сердцем. Стресс во всем обществе очень высок. Его охотничий стаж был более 30 лет. Он никогда бы так не поступил", - рассказал Мацанс. Он добавил, что алкоголь погибший не употреблял вообще.
"Я был на одном фланге, и по рации загонщики ответили: "Начали гнать".
Последовал выстрел и...
Я сразу же позвонил в скорую помощь, полицию и Госслужбу леса. Призвал остальных оставаться на местах, не расходиться. Стресс и шок были ужасными".
Охотники рассказали, что выстрел произошел с расстояния примерно 17 метров.
Эвалд Мацанс говорит, что это ужасная трагедия для семьи и потеря для всех членов клуба. "Он был слишком хорошим, и если в нашем коллективе были какие-то недостатки, то из-за его хорошего характера. Правила охоты писаны кровью".
По информации агентства LETA, во время этой роковой охоты сын застрелил собственного отца.
По информации Госполиции, мужчина 1991 года рождения, грубо нарушив правила охоты, а также по невнимательности застрелил охотника 1963 года рождения, который умер на месте событий. Стрелявший приходился погибшему сыном.