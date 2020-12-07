Сын убил своего отца. Что произошло в субботу на охоте, во время которой погиб охотник?

В субботу в волости Жигуру Вилякского края во время загонной охоты был смертельно ранен президент местного Клуба охотников и рыбаков, подтвердил представитель клуба Эвалд Мацанс, который принимал участие в этой охоте.

В тот день правила охоты нарушили как погибший, так и охотник, сделавший выстрел. Пострадавшей самостоятельно покинул место стоянки охотника и перемещался по охотничьей линии, что запрещено. В свою очередь охотник, сделавший выстрел, стрелял по охотничьей линии по неясно видной цели. Стрельба по линии, как и стрельба по неясно видной цели, категорически запрещены. По факту произошедшего начат уголовный процесс.

Эвалд Мацанс рассказал TVNET, что погибший был опытных охотником, дисциплинированным и ответственным, всегда отмечал, насколько важно соблюдать правила. Почему в тот раз мужчина покинул место стоянки и тихо прошел мимо недалеко стоящего охотника, он объяснить не может: "Когда загонщики ушли, он тихо оставил свое место и прошел мимо рядом стоящего охотника. Почему он не сказал по рации "Уходим", я не знаю.

"Я думаю, он шел на автопилоте, может быть, стало плохо с сердцем. Стресс во всем обществе очень высок. Его охотничий стаж был более 30 лет. Он никогда бы так не поступил", - рассказал Мацанс. Он добавил, что алкоголь погибший не употреблял вообще.

"Я был на одном фланге, и по рации загонщики ответили: "Начали гнать".

Последовал выстрел и...

Я сразу же позвонил в скорую помощь, полицию и Госслужбу леса. Призвал остальных оставаться на местах, не расходиться. Стресс и шок были ужасными". 11

Охотники рассказали, что выстрел произошел с расстояния примерно 17 метров.

Эвалд Мацанс говорит, что это ужасная трагедия для семьи и потеря для всех членов клуба. "Он был слишком хорошим, и если в нашем коллективе были какие-то недостатки, то из-за его хорошего характера. Правила охоты писаны кровью".

По информации агентства LETA, во время этой роковой охоты сын застрелил собственного отца. 11