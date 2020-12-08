В Великобритании начинается вакцинация от Covid-19

Около 70 больниц по всей Великобритании будут вводить людям старше 80 лет и медицинским работникам вакцину от Covid-19, разработанную американским фармацевтическим гигантом Pfizer и немецкой компанией BioNTech.

Великобритания - первая страна в мире, применившая эту вакцину, одобренную Британским агентством по регулированию лекарственных средств на прошлой неделе.

Вакцинация будет добровольной.

В Шотландии, в Уэльсе и Северной Ирландии первыми вакцину получат медицинские работники.

По официальным данным, более 60000 человек умерли в Великобритании от заражения новым коронавирусом.

Великобритания уже предоставила 800 000 доз вакцины для начала кампании вакцинации и заказала в общей сложности 40 миллионов доз, которых достаточно для вакцинации 20 миллионов человек.

Сегодня первыми будут вакцинированы пациенты больниц старше 80 лет, а также сотрудники Национальной службы здравоохранения Великобритании, которые будут проводить вакцинацию, и другие сотрудники Национальной службы здравоохранения Великобритании, подвергающиеся высокому риску заражения.

Пансионаты смогут подавать заявки на вакцинацию своего персонала.

В следующем году планируется создание центров вакцинации в конференц-залах, на спортивных стадионах и центрах отдыха.

Вакцинация происходит с помощью двух доз с интервалом 21 день. Иммунитет появляется после первой дозы, но становится полностью эффективным через семь дней после второй дозы.

В большинстве случаев побочные эффекты вакцины легкие, как и у других вакцин, и обычно длятся не дольше одного-двух дней

Вакцина против Covid-19, разработанная Pfizer и BioNTech в ходе клинических испытаний, оказалась эффективной в 95% случаев.

Однако пока неясно, как долго продержится иммунитет и остановит ли вакцина передачу вируса от человека к человеку.