Первое открытое интервью эстонского разведчика: наше основное спецсредство - это мозг

Но сама по себе физическая форма не имеет первоочередной важности в работе разведки. Если кто-то очень хорошо разбирается в людях, хорошо их считывает, может легко разговорить другого человека, но, например, пользуется инвалидным креслом, то я с удовольствием побеседую с таким человеком как с кандидатом в работники Департамента внешней разведки. Если нужно, на место его доставят другие.

- Что представляет собой обучение: учат выявлять слежку и заметать следы?

- Да, в обучение входит и это.

- Какие спецсредства у вас есть, как часто их приходится использовать?

- Они есть, и ими приходится пользоваться. Есть средства, которые помогают понять, следят за тобой или нет. Есть средства, с помощью которых ты пытаешься следить за другими. Есть средства, которые позволяют быстро изменить внешность, если нужно. Все по необходимости, но стараемся использовать спецсредства ровно настолько, насколько они необходимы, не больше. Все зависит от конкретного задания.

- Как вы меняете свою внешность? Парики и накладные бороны тоже идут в ход?

- Иногда да, но нужно учитывать, что противник не дурак. Это не так, что натягиваешь маску Микки-Мауса, переходишь улицу и надеешься, что никто тебя не заметил. Ты должен сливаться со средой, и это должно быть разумно. Менять внешность нужно по необходимости, и не для того, чтобы человек тебя обязательно не узнал или, наоборот, именно тебя узнал. Такими приемами пользуются все разведслужбы.

- Для обмена информацией используются приемы старой школы, например, тайники под камнем или знаки на стенах?

- Да, конечно, используются. Жизнь стала очень дигитальной и общение многих людей перешло в виртуальную среду, но если ты хочешь поддерживать связь в реальной физической жизни, но прямой контакт несет с собой много рисков, то используются, конечно, тайники.

- Если вы едете за границу по работе, то всегда пользуетесь официальными погранпунктами, или время от времени приходится перебегать где-то через границу?

- В зависимости от цели операции, уровня опасности и всего того, что нужно добиться. Нет смысла просто так бегать через государственную границу, если в этом нет критической потребности. Это тоже сопряжено с рисками. Часто нужно оценить баланс между пользой и вредом.

- У вас несколько документов на разные имена? Паспорта на чужое имя и всякое такое сопутствуют работе разведчика?

- Это то, что нельзя комментировать. Всевозможные вещи можно выдумывать и использовать, но они должны работать. В действительности все не так просто, что мы просто печатаем себе десять паспортов. Это просто так не делается.

- Известные по бондиане спецсредства вроде взрывающихся ручек и т.п. – это, наверное, больше тема Голливуда? Разведчики в реальности такими вещами не пользуются?