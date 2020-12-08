Кремль скрывает местонахождение Путина: у президента два одинаковых кабинета в Москве и Сочи

Данные перелетов самолета Путина и официальные пресс-релизы Кремля о рабочих встречах показывают, что Кремль скрывает месторасположение президента России. На сайте Кремля утверждалось, что 2 ноября Путин общался по видеосвязи со школьниками из своей подмосковной резиденции, но источники "Проекта" говорят, что обеспечивающие работу президента люди в этот день были в Сочи. 3 ноября самолет Путина вылетел из Сочи в Санкт-Петербург, где Путин осматривал ледокол "Виктор Черномырдин".