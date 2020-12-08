Кремль скрывает местонахождение Путина: у президента два одинаковых кабинета в Москве и Сочи
У президента России Владимира Путина есть личный кабинет в резиденции в Подмосковье, однако, по данным российского проекта журналистских расследований "Проект", идентичная копия этого кабинета была построена в резиденции Путина в Сочи.
Идентичные кабинеты расположены в резиденции Путина "Ново-Огарево" в Московской области, и в Сочи, на его дача "Бочаров ручей".
Издание утверждает, что кабинеты построены для скрытия информации о местонахождении Путина.
Данные перелетов самолета Путина и официальные пресс-релизы Кремля о рабочих встречах показывают, что Кремль скрывает месторасположение президента России. На сайте Кремля утверждалось, что 2 ноября Путин общался по видеосвязи со школьниками из своей подмосковной резиденции, но источники "Проекта" говорят, что обеспечивающие работу президента люди в этот день были в Сочи. 3 ноября самолет Путина вылетел из Сочи в Санкт-Петербург, где Путин осматривал ледокол "Виктор Черномырдин".
По данным "Проекта", Путин уже несколько месяцев находится в Сочи, хотя официальные сообщения Пескова и команды говорят, что он в Подмосковье.
Кремль уже отреагировал на сообщение "Проекта": Дмитрий Песков назвал информацию о двух идентичных кабинетах "глупостями".