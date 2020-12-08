Золитудская трагедия: прокуратура и адвокат Сергетса обжаловали решение суда

В апелляционном протесте прокуратура требует отменить решение Пардаугавского суда Риги от 18 февраля в части о признании обвиняемых невиновными и их оправдании, а также отменить приговор в части прекращения уголовного процесса о применении средств воздействия на юридических лиц и отменить принятые судом сопутствующие решения.

В свою очередь адвокат Сергетса Артур Звейсалниекс подал апелляционную жалобу.

В пятницу, 11 декабря, в 10 часов утра состоится удаленная пресс-конференция, на которой прокуратура сообщит об основных причинах подачи протеста. В пресс-конференции примут участие прокуроры прокуратуры Рижского судебного округа Агрис Скрадайлис, Каспар Цакулс и Екатерина Кушакова, а также главный прокурор прокуратуры Рижского судебного округа Арминс Мейстерс.

Как сообщалось, 21 ноября 2013 года в результате обрушения супермаркета Maxima в Золитуде погибли 54 человека, несколько десятков человек получили серьезные травмы.

Строительные эксперты пришли к выводу, что трагедия произошла из-за неправильного расчета нагрузки на конструкции крыши, из-за чего она обрушилась. Прокуратура предъявила девяти лицам обвинения в нарушении правил строительства, невыполнении обязанностей государственного должностного лица, убийстве по неосторожности и нарушении правил охраны труда.

В суде первой инстанции виновным по этому делу был признан только инженер-строитель Ивар Сергетс, который должен будет провести в тюрьме шесть лет. Прокуратура требовала для Сергетса наказания в виде лишения свободы на семь лет и шесть месяцев. Остальные обвиняемые были оправданы.