Китай и Непал оценили высоту Эвереста. Гора оказалась выше, чем считалось раньше

Власти Китая и Непала назвали новую официальную высоту горы Эверест (Джомолунгма), совместно измеренную исследователями двух стран. Она составляет 8 848 метров и 86 сантиметров, сообщает "Медуза".
Ранее считалось, что высота Эвереста составляет 8848 метров, эта высота была получена в 1954 году специалистами Индии.
При этом у Китая и Непала долгое время были разногласия касательно измерений. Китайские власти считали, что Эверест нужно измерять по высоте скалы, а в Непале утверждали, что помимо горы нужно учитывать снежную шапку.
Геологи предположили, что из-за сильного землетрясения в 2015 году высота Эвереста могла измениться. Поэтому были проведены новые исследования, с результатами которых согласились обе страны.