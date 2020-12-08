Китай и Непал оценили высоту Эвереста. Гора оказалась выше, чем считалось раньше

Ранее считалось, что высота Эвереста составляет 8848 метров, эта высота была получена в 1954 году специалистами Индии.

При этом у Китая и Непала долгое время были разногласия касательно измерений. Китайские власти считали, что Эверест нужно измерять по высоте скалы, а в Непале утверждали, что помимо горы нужно учитывать снежную шапку.