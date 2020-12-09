Во французских Альпах разбился вертолет: пять человек погибли

Во время учебной спасательной операции во французских Альпах разбился вертолет. Пятеро из шести человек, находившихся в вертолете, погибли, сообщает BBC.
Причина крушения частного вертолета неизвестна, но местные власти говорят, что, возможна, виновата плохая погода.
Вертолет Eurocopter EC135 разбился с высоты около 1800 метров.
Пилоту вертолета удалось спастись и поднять тревогу. Он получил серьезные ранения.
Вертолет принадлежит компании Service Aerien Francais, которая проводит поисково-спасательные операции на территории Франции.
На вертолете находились четыре сотрудника службы и два спасателя.