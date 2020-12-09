Ср, 9.12.2020
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Во французских Альпах разбился вертолет: пять человек погибли

ФОТО: AFP/SCANPIX

Во время учебной спасательной операции во французских Альпах разбился вертолет. Пятеро из шести человек, находившихся в вертолете, погибли, сообщает BBC.

Причина крушения частного вертолета неизвестна, но местные власти говорят, что, возможна, виновата плохая погода.

Вертолет Eurocopter EC135 разбился с высоты около 1800 метров.

Пилоту вертолета удалось спастись и поднять тревогу. Он получил серьезные ранения.

Вертолет принадлежит компании Service Aerien Francais, которая проводит поисково-спасательные операции на территории Франции.

На вертолете находились четыре сотрудника службы и два спасателя.

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