Дарта Даневича прокомментировала слухи о том, что они с Кайминьшем ждут ребенка

Актриса театра "Дайлес" Дарта Даневича прокомментировала слухи о том, что она, возможно, беременна.
Информация, имеющаяся в распоряжении издания "Kas Jauns?", свидетельствует о том, что Артус Кайминьш и Дарта Даневича ждут ребенка.
В свою очередь, Даневича ответила изданию строго:
Как сообщалось, об отношениях Даневичи и Кайминьша стало известно в начале этого года. Сначала актриса заявляла, что встречалась с политиком, чтобы обсудить планы касательно политики, однако вскоре оба начали делиться общими снимками в соцсетях, не скрывая романтических отношений.
Ранее Даневича четыре года находилась в отношениях с актером театра "Дайлес" Никлавсом Курпниексом.