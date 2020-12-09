Дарта Даневича прокомментировала слухи о том, что они с Кайминьшем ждут ребенка

Информация, имеющаяся в распоряжении издания "Kas Jauns?", свидетельствует о том, что Артус Кайминьш и Дарта Даневича ждут ребенка.

"Абсолютно точно не подтверждаю данную информацию, а также прошу уважать мое право на личную жизнь".

Как сообщалось, об отношениях Даневичи и Кайминьша стало известно в начале этого года. Сначала актриса заявляла, что встречалась с политиком, чтобы обсудить планы касательно политики, однако вскоре оба начали делиться общими снимками в соцсетях, не скрывая романтических отношений.