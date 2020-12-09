Ср, 9.12.2020
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Дарта Даневича прокомментировала слухи о том, что они с Кайминьшем ждут ребенка

Актриса театра "Дайлес" Дарта Даневича прокомментировала слухи о том, что она, возможно, беременна. 

Информация, имеющаяся в распоряжении издания "Kas Jauns?", свидетельствует о том, что Артус Кайминьш и Дарта Даневича ждут ребенка. 

В свою очередь, Даневича ответила изданию строго:

"Абсолютно точно не подтверждаю данную информацию, а также прошу уважать мое право на личную жизнь". 

Как сообщалось, об отношениях Даневичи и Кайминьша стало известно в начале этого года. Сначала актриса заявляла, что встречалась с политиком, чтобы обсудить планы касательно политики, однако вскоре оба начали делиться общими снимками в соцсетях, не скрывая романтических отношений. 

Ранее Даневича четыре года находилась в отношениях с актером театра "Дайлес" Никлавсом Курпниексом. 

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