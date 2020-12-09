Ср, 9.12.2020
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"Каким бы ни был 2020-й, мы были лучше". Google выпустил ролик с итогами года. Мы почти плачем, а вы?

ФОТО: скриншот видео

Российское отделение Google опубликовало безумно трогательное видео с итогами 2020 года (с самыми популярными запросами россиян в поисковике). Хоть ролик и пробивает на слезы, все же его стоит посмотреть! 

Google - Год в Поиске 2020:

Весь видеоряд сопровождает кавер на песню "Ветер перемен" в исполнении Антона Беляева (Therr Maitz).

Начало ролика - катастрофы и бедствия: авария в Норильске и на Камчатке, взрыв в Бейруте, пожары в Австралии, война в Нагорном Карабахе и, естественно, коронавирус. 

Несмотря на все страшные события, в ролике подмечается и все добрые моменты этого года. Например, медики со следами от масок, работа, спорт и развлечения на дому, а также то, как публичные лица призывали оставаться дома. 

Показаны были и протесты в Беларуси, его последствия, акции в поддержку Сергея Фургала и движения Black Lives Matter. В подборку попал и Алексей Навальный - точнее его первые фото после выхода из комы, где он с любящей семьей. 

Вспомнили и тех, кого отнял этот год: Шона Коннери, Армена Джигарханяна, Михаила Жванецкого, Джанну и Коби Брайантов.

Главная фраза в ролике - "Каким бы ни был 2020-й, мы были лучше".

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