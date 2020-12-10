"Там система куда более демократичная", или Как Элксниньш сравнивает Латвию и Беларусь

Бывший мэр Даугавпилса и заместитель председателя правления партии "Согласие" Андрей Элксниньш в интервью порталу "Спектр" высказался о Беларуси. Он отметил, что Латвия протестующих ранее наказывала так же, как сейчас это делают правоохранительные органы Беларуси и, хоть она и была эгоистично использована, "система в Беларуси куда демократичнее, чем в Латвии".
Re:Check попросил нынешнего депутата Даугавпилсской думы Элксниньша пояснить и обосновать его высказывания, однако ответа не получил.
"Спектр" - русскоязычный портал, на котором можно найти главным образом информацию о России. Часть статей анализирует происходящее в Евросоюзе, публикуются и интервью с отдельными латвийскими политиками, среди которых бывший депутат Сейма и до июня 2020 года мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш. В интервью политику задавали различные вопросы, например: "Кому принадлежит Крым?", на что он ответил - тем, кто на референдуме высказался за присоединение к России. Был и вопрос и о его отношении к происходящему в Беларуси.
Элксниньш ответил:
"В Беларуси у людей есть право избирать президента, участвовать в прямых выборах. В Латвии нет возможности избрания президента голосами жителей", - сказал в интервью политик. Впрочем, далее он добавляет, что большая часть общества подтверждает, что выборы были сфальсифицированы и система, хоть и "в принципе, демократичная", была использована в эгоистических интересах.
Является ли избрание президента посредством прямых выборов более демократичным? То, как выбирают президента, не определяет, является ли государство демократичным, пояснила Re:Check политолог Ивета Кажока. В качестве примера она упомянула две стабильные демократии - Швейцарию и Швецию, из которых в первой "выборы и референдумы различного уровня проходят практически постоянно", а во второй - редко, в то же время люди активно участвуют в партиях и общественных организациях и верят, что избранные ими политики хорошо принимают решения. Кажока указывает, что наличие честных выборов, уважение верховенства закона и прав человека в целом и доверие общества к лицам, принимающим решения, являются ключевыми элементами демократического государства.
Нужно добавить, что президента с помощью прямых выборов общество формально выбирает в таких странах, как Казахстан и Туркменистан, а официальное название Северной Кореи, признанной самым авторитарным режимом в мире, - Корейская Народная Демократическая Республика.
В ежегодном индексе демократии, создаваемом группой аналитиков журнала Economist, Беларусь в прошлом году заняла 141-е место из 167. Еще до состоявшихся в августе этого года президентских выборов, признанных нечестными, и последовавшей за ними расправы силовых структур с демонстрантами международные организации указывали на авторитарный стиль правления и систематические нарушения прав человека. Например, организация Human Rights Watch в сообщении относительно 2019 года пишет, что в Беларуси преследуют и задерживают журналистов и представителей политической оппозиции, нет свободы собраний и объединения.
Элксниньш в интервью добавил, что "есть факт, что против демонстрантов использовалась необоснованная физическая сила, если судить по всем видеокадрам, которые мы видим". Отношение власти к участникам протестов он сравнивает с пережитым в Латвии:
"Революцией зонтиков" называют мирные акции протеста осенью 2007 года. Тогда несколько тысяч человек на демонстрациях у здания Сейма и на Домской площади требовали правового государства и честной политики после того, как тогдашний премьер Айгар Калвитис из "Народной партии" решил отправить в отставку руководителя Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Алексея Лоскутова. В большей мере из-за протестов общественности месяц спустя Калвитис ушел в отставку. О том, что во время демонстраций были задержаны или наказаны люди, информации нет.
Возможно, Элксниньш подразумевал так называемые погромы 13 января, которые произошли в начале 2009 года в преддверии экономического кризиса. Тогда в рамках миролюбивой демонстрации несколько тысяч человек протестовали против политики экономии правительства и требовали распустить Сейм, после чего начался вандализм в Старой Риге. Протестующие бросали в окна Сейма и головы полицейских брусчатку, выбивали витрины магазинов, переворачивали и портили автомобили. После погромов обвинение в участии в массовых беспорядках было выдвинуто против 68 человек, абсолютно большую часть из которых приговорили к принудительным работам, условному сроку или денежному штрафу. Несколько человек получили реальные тюремные сроки, среди них - ранее судимые люди и те, кто не выполнил условия изначального более мягкого наказания. Нет информации об осознанно насильственном отношении к осужденным. Спустя несколько лет в обществе возникли дискуссии о том, не было ли государство слишком сурово к одному из осужденных - Ансису Атаолсу Берзиньшу, которому пришлось отсидеть год и восемь месяцев реального срока. Однако он был установлен, так как Берзиньш не соблюдал пробационные требования условного заключения, к которому был приговорен изначально.
В свою очередь, в Беларуси люди протестуют против фальсификации итогов выборов на мирных демонстрациях уже четвертый месяц. Там задержаны более 30 тысяч человек, среди которых политические оппоненты президента Александра Лукашенко и большое количество журналистов. Как сообщает верховный комиссар ООН по вопросам прав человека, только с конца октября было получено около двух тысяч жалоб о пытках или бесчеловечном обращении в заключении. Кроме того, сообщалось и о нескольких убитых представителями власти людях. Несмотря на то, что протестующие не проявляют насилие, против них строят уголовные обвинения, грозящие длительным сроком заключением. Чтобы заставить протестующих молчать, учреждения грозят изъять из их семей и уже изымают детей.