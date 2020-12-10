"Там система куда более демократичная", или Как Элксниньш сравнивает Латвию и Беларусь

"Революцией зонтиков" называют мирные акции протеста осенью 2007 года. Тогда несколько тысяч человек на демонстрациях у здания Сейма и на Домской площади требовали правового государства и честной политики после того, как тогдашний премьер Айгар Калвитис из "Народной партии" решил отправить в отставку руководителя Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Алексея Лоскутова. В большей мере из-за протестов общественности месяц спустя Калвитис ушел в отставку. О том, что во время демонстраций были задержаны или наказаны люди, информации нет.

Возможно, Элксниньш подразумевал так называемые погромы 13 января, которые произошли в начале 2009 года в преддверии экономического кризиса. Тогда в рамках миролюбивой демонстрации несколько тысяч человек протестовали против политики экономии правительства и требовали распустить Сейм, после чего начался вандализм в Старой Риге. Протестующие бросали в окна Сейма и головы полицейских брусчатку, выбивали витрины магазинов, переворачивали и портили автомобили. После погромов обвинение в участии в массовых беспорядках было выдвинуто против 68 человек, абсолютно большую часть из которых приговорили к принудительным работам, условному сроку или денежному штрафу. Несколько человек получили реальные тюремные сроки, среди них - ранее судимые люди и те, кто не выполнил условия изначального более мягкого наказания. Нет информации об осознанно насильственном отношении к осужденным. Спустя несколько лет в обществе возникли дискуссии о том, не было ли государство слишком сурово к одному из осужденных - Ансису Атаолсу Берзиньшу, которому пришлось отсидеть год и восемь месяцев реального срока. Однако он был установлен, так как Берзиньш не соблюдал пробационные требования условного заключения, к которому был приговорен изначально.