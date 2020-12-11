Восемь технологических подарков, с которыми невозможно ошибиться

ФОТО: коллаж TVNET

Можно запрограммировать его рабочее время, и Mop Pro начнет уборку в указанные часы. Также можно дать ему команду, когда вас нет дома - просто нажать кнопку в мобильном приложении или выделить конкретную зону, которую нужно убрать. Интересно, что у популяции этих роботов есть способность "быстро размножаться". Как только один поселится в вашем доме, очень скоро такие же появятся в домах друзей, потому что кто захочет тратить свое время на уборку, если это может сделать машина за 312 евро.

Samsung 50” 4K LCD TV TU7072

Прошли те времена, когда мы удивленными глазами смотрели на большие телевизоры с 4k-разрешением на витринах магазинов за несколько тысяч евро. Теперь вы можете купить действительно качественный телевизор Samsung с диагональю 50 дюймов, или 127 сантиметров, с процессором Crystal UHD по совершенно невероятной цене - 366 евро.

ФОТО: коллаж TVNET

Края тонкой панели настолько узкие, что их практически не видно. Кажется, что экран сливается с комнатой. Пока путешествия по самым красивым местам земного шара ограничены, телевизор Samsung 7-й серии позволит вам познать волшебство мира и погрузиться в воспоминания о путешествиях, которые вы сами фотографировали и снимали на видео.

JBL Tune 220TWS

Беспроводные наушники - самый горячий товар этого года. Их любят почти все. Невидимые наушники позволяют "отключиться" от мира и не беспокоить окружающих. Слушать музыку - это всего лишь одно их применение.

ФОТО: коллаж TVNET

Благодаря встроенным микрофонам наушники можно использовать для разговоров, во время вождения, для видеоконференций и компьютерных онлайн-игр. Бренд JBL известен хорошим качеством звука, и теперь им можно насладиться всего за 72 евро. Миниатюрные наушники от одной зарядки работают до 3 часов, а заряда чехла хватает еще на 16 часов.

Eholete Deeper Pro+

Говорят, что в каждой латвийской семье есть как минимум один заядлый рыбак. Если это так, не обязательно ломать голову насчет подарка ему. Беспроводной эхолот, который подключается к вашему смартфону с Android или iOS, покажет, в каком именно месте водоема больше всего рыбы. Бросьте прикрепленный к леске шар в озеро или реку и смотрите на экран смарт-устройства.

ФОТО: коллаж TVNET

Там подводное царство отображено с такой детализацией, что опытный рыбак без труда распознает виды рыб и определит масштаб потенциального улова. С таким эхолотом никогда больше не придется возвращаться домой, заходя в рыбный отдел магазина.

Xbox Series S 512 GB

В этом году дети были послушными? Тогда они заслуживают долгожданного подарка - игровой приставки Microsoft Xbox Series S. Компактное устройство идеально подходит для школьников. Оно не занимает много места у телевизора, зато может отображать игры с частотой обновления 120 кадров в секунду. Это значит, что жизнь в виртуальном мире будет проходить так же гладко, как и в реальности.

ФОТО: коллаж TVNET

На встроенной памяти объемом 512 ГБ достаточно места для ваших любимых игр, и ее легко увеличить на 1 ТБ с помощью карты Seagate Expansion. Если этого еще недостаточно, тогда бонусом рождественская скидка - 408 евро, или 11,33 евро в месяц.

Harman Kardon ONYX Studio 5

Меломаны всегда будут рады качественным музыкальным устройствам. Беспроводная колонка ONYX Studio 5 определенно одно из них. Это визуально стильное устройство, которое состоит из пяти динамиков, звучит достаточно громко, чтобы порадовать шумного подростка, и в то же время качественно, чтобы удовлетворить любителя классической музыки.

ФОТО: коллаж TVNET

Число 80 децибел говорит само за себя, а громкость достигается с помощью усилителя RMS Bi-amp 50 Вт. Колонку легко можно взять с собой куда угодно, потому что в дизайне есть удобная ручка. ONYX Studio 5 будет радовать вас музыкой до 8 часов без подзарядки, к тому же это устройство можно купить почти вдвое дешевле, чем обычно - за 150 евро.