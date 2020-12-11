Восемь технологических подарков, с которыми невозможно ошибиться

Распаковка умных помощников у рождественской елочки всегда вызывает улыбки и положительные эмоции.
Рождественские праздники в этом году будут тише, чем обычно, но это не значит, что они должны быть менее сердечными. Напротив - в трудные минуты мы хотим еще больше порадовать своих близких.
Даже если быть вместе сейчас запрещено, это не мешает принести "мешочек Деда Мороза" к порогу дома родителей, детей или внуков, братьев и сестер, а также хороших друзей. Вам даже не нужно выходить из дома и слоняться по магазинам, чтобы заполнить его, что и не рекомендуется в нынешних обстоятельствах. Подарки можно найти и заказать в интернете, и они будут доставлены в течение нескольких дней в ближайший пакомат или даже прямо к двери дома.
Для тех, кто не особо любит заниматься поиском подарков, мобильный оператор Bite подготовил в своем интернет-магазине специальные разделы с праздничными скидками, собрав полезные электротовары по привлекательным ценам в одном месте.
LG K22 + LG K22
Как вам эта "сладкая парочка"? Два смартфона LG с широким 6,2-дюймовым экраном, но платить надо только за один. Представьте удивление на лицах бабушки и дедушки или детей, когда они получат одинаковые телефоны. Вложив 192 евро, или всего 8 евро в месяц, покупая в рассрочку, вы поможете своим близким легче пережить период изоляции, общаясь с родными и друзьями.
У этого телефона 5-мегапиксельная передняя камера, которая подойдет для видеозвонков, и двойная задняя камера, предназначенная для съемки крупным планом. С помощью специализированного макрообъектива бабушка сможет сфотографировать узор вязания с расстояния в несколько сантиметров, а дедушка - прислать фото шурупов крупным планом, которые нужно привезти из магазина строительных материалов.
Huawei Watch Fit
Фитнес-браслеты слишком простые, а смарт-часы слишком дорогие? Теперь есть и золотая середина - новый гибрид двух устройств Huawei Watch Fit. Он легкий, как браслет, но с широким цветным экраном AMOLED, на котором видно все то же самое, что на часах Huawei. Можно даже выбрать рабочие заставки из дигитального магазина часов.
Легкий браслет весом 34 грамма распознает 96 видов спорта, измеряет пульс, уровень стресса, качество сна и уровень кислорода в крови. С ним на руке вы узнаете о себе больше, чем когда-либо прежде. В свою очередь, встроенный режим виртуального тренера показывает анимации упражнений, помогая тренироваться, даже когда тренажерный зал закрыт. Но самое хорошее то, что эти умные часы, которые могут работать до 10 дней от одной зарядки, стоят - 108 евро.
Xiaomi Mop Pro
Роботы-пылесосы не только собирают грязь с пола, но и "отбивают" желание у хозяина самому чистить дом. Если робот попал в дом, жизнь без него уже кажется немыслимой. Mop Pro - прекрасный способ подарить своей второй половинке больше свободного времени. Этот послушный робот может не только убрать всю пыль, но и помыть пол, используя салфетку из микрофибры и емкость для воды. Он делает свою работу очень старательно и добросовестно.
Можно запрограммировать его рабочее время, и Mop Pro начнет уборку в указанные часы. Также можно дать ему команду, когда вас нет дома - просто нажать кнопку в мобильном приложении или выделить конкретную зону, которую нужно убрать. Интересно, что у популяции этих роботов есть способность "быстро размножаться". Как только один поселится в вашем доме, очень скоро такие же появятся в домах друзей, потому что кто захочет тратить свое время на уборку, если это может сделать машина за 312 евро.
Samsung 50” 4K LCD TV TU7072
Прошли те времена, когда мы удивленными глазами смотрели на большие телевизоры с 4k-разрешением на витринах магазинов за несколько тысяч евро. Теперь вы можете купить действительно качественный телевизор Samsung с диагональю 50 дюймов, или 127 сантиметров, с процессором Crystal UHD по совершенно невероятной цене - 366 евро.
Края тонкой панели настолько узкие, что их практически не видно. Кажется, что экран сливается с комнатой. Пока путешествия по самым красивым местам земного шара ограничены, телевизор Samsung 7-й серии позволит вам познать волшебство мира и погрузиться в воспоминания о путешествиях, которые вы сами фотографировали и снимали на видео.
JBL Tune 220TWS
Беспроводные наушники - самый горячий товар этого года. Их любят почти все. Невидимые наушники позволяют "отключиться" от мира и не беспокоить окружающих. Слушать музыку - это всего лишь одно их применение.
Благодаря встроенным микрофонам наушники можно использовать для разговоров, во время вождения, для видеоконференций и компьютерных онлайн-игр. Бренд JBL известен хорошим качеством звука, и теперь им можно насладиться всего за 72 евро. Миниатюрные наушники от одной зарядки работают до 3 часов, а заряда чехла хватает еще на 16 часов.
Eholete Deeper Pro+
Говорят, что в каждой латвийской семье есть как минимум один заядлый рыбак. Если это так, не обязательно ломать голову насчет подарка ему. Беспроводной эхолот, который подключается к вашему смартфону с Android или iOS, покажет, в каком именно месте водоема больше всего рыбы. Бросьте прикрепленный к леске шар в озеро или реку и смотрите на экран смарт-устройства.
Там подводное царство отображено с такой детализацией, что опытный рыбак без труда распознает виды рыб и определит масштаб потенциального улова. С таким эхолотом никогда больше не придется возвращаться домой, заходя в рыбный отдел магазина.
Xbox Series S 512 GB
В этом году дети были послушными? Тогда они заслуживают долгожданного подарка - игровой приставки Microsoft Xbox Series S. Компактное устройство идеально подходит для школьников. Оно не занимает много места у телевизора, зато может отображать игры с частотой обновления 120 кадров в секунду. Это значит, что жизнь в виртуальном мире будет проходить так же гладко, как и в реальности.
На встроенной памяти объемом 512 ГБ достаточно места для ваших любимых игр, и ее легко увеличить на 1 ТБ с помощью карты Seagate Expansion. Если этого еще недостаточно, тогда бонусом рождественская скидка - 408 евро, или 11,33 евро в месяц.
Harman Kardon ONYX Studio 5
Меломаны всегда будут рады качественным музыкальным устройствам. Беспроводная колонка ONYX Studio 5 определенно одно из них. Это визуально стильное устройство, которое состоит из пяти динамиков, звучит достаточно громко, чтобы порадовать шумного подростка, и в то же время качественно, чтобы удовлетворить любителя классической музыки.
Число 80 децибел говорит само за себя, а громкость достигается с помощью усилителя RMS Bi-amp 50 Вт. Колонку легко можно взять с собой куда угодно, потому что в дизайне есть удобная ручка. ONYX Studio 5 будет радовать вас музыкой до 8 часов без подзарядки, к тому же это устройство можно купить почти вдвое дешевле, чем обычно - за 150 евро.
Статья написана в сотрудничестве с Bite.