Советы, как отметить зимние праздники, не забывая о природе

Дизайнер IKEA вместе с телеведущей Кристиной Гарклавой, которая является "зеленым" активистом, расскажут, как отметить праздники, не забывая о природе.

Непросто новогодняя елка

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Те, кто не хочет или не может поставить традиционную новогоднюю елку, могут посмотреть на этот вопрос немного иначе и сделать оригинальную елку, советует дизайнер. "Есть множество способов создать образ новогодней елки у вас дома. Вовлекайте семью и создавайте свою индивидуальную елку - из книг, гирлянд, которые можно закрепить к стене по форме елки. Эти решения несложные и безопасные, если у вас дома дети или животные, а после праздников, вам не придется затевать грандиозную уборку елочной хвои. Также можно использовать красивые альтернативные новогодние елки из ткани, бамбука или дерева, которые можно украсить по вашему желанию", - рассказывает Дариус Римкус, глава Отдела интерьер дизайна. По его словам, IKEA старается создавать все более экологичные решения каждый год, в этом году искусственные новогодние елки сделаны из пластика из сахарного тростника - это возобновляемый материал, который более экологичен, чем обычный пластик.

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Кристине Гарклава, ведущая и эко-энтузиаст рассказывает, что для украшения новогодней елки ее семья использует одни и те же украшения каждый год. "Некоторые ёлочные игрушки достались мне от моей бабушки, они отлично смотрятся с гирляндами. Мы придерживаемся экологичного выбора и для самой новогодней елки, создавая ее из опавших еловых веток, или же подбираем елку на территориях, на которых происходила чистка леса. Мы украшаем дом огоньками уже в конце ноября, в темное время года хочется больше света и тепла. У нас качественные LED огоньки, которые мы используем много лет подряд. Окно нашего дома украшает светящаяся звезда. Мы используем LED освещение, такие лампочки потребляют на 85% меньше энергии", - рассказывает Кристине.

Дизайнер делится, что лесные ветки могут служить прототипом новогодней ёлки, или же можно украсить в новогоднем стиле уже имеющееся домашнее растение, например, пальму, ведь в тропических странах именно её украшают под Новый год.

Красивая упаковка, как часть подарка

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Большинство из нас вручают близким подарки в Новый год, порой и небольшие. По словам дизайнера, к этому вопросу можно подойти с практичной стороны, и упаковать ваш подарок продумано и экологично, чтобы потом не пришлось выкидывать упаковку, она сама может быть нужна по хозяйству.

"Текстиль - отличное решение: полотенца, скатерти, наволочки, шарфы или авоськи, можно использовать в качестве упаковки. В таком же ключе можно использовать банки и коробки: просто наполните их конфетами, приправами или домашним печеньем - и подарок готов, да еще и в такой удобной упаковке. Украсить такие подарки можно веточками, шишками, палочками корицы, или сушеными дольками цитрусовых", - предлагает Римкус.