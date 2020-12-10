Путин заявил, что Ходорковский косвенно признал вину перед помилованием

Михаил Ходорковский косвенно признал свою вину перед помилованием в 2013 году, заявил Владимир Путин на встрече с Советом по правам человека в четверг, 10 декабря. По его словам, он сделал это в письме, адресованном президенту, пишет "Дождь".
"Он косвенно признал вину в письме ко мне, попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела и умерла. Я пошел на это и помиловал его, чтобы он мог общаться с мамой", - цитирует "Дождь" слова Путина в ответ на фразу Екатерины Винокуровой о том, что Ходорковского помиловали несмотря на то, что он не признал вину.
Сам Ходорковский в разговоре с "МБХ медиа" это отрицает.
Напомним, что в мае 2005 года Ходорковского и экс-председателя совета директоров группы "МЕНАТЕП" Платона Лебедева приговорили к девяти годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. Ходорковский был помилован в декабре 2013 года после подачи прошения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда сказал, что "если просит о помиловании, значит - признает вину".