Путин заявил, что Ходорковский косвенно признал вину перед помилованием

"Он косвенно признал вину в письме ко мне, попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела и умерла. Я пошел на это и помиловал его, чтобы он мог общаться с мамой", - цитирует "Дождь" слова Путина в ответ на фразу Екатерины Винокуровой о том, что Ходорковского помиловали несмотря на то, что он не признал вину.