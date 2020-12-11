Названа страна с наибольшим количеством миллиардеров. И это не США

Как свидетельствует информация исследовательской компании Hurun, в первой половине этого года в Китае, включая Гонконг и Тайвань, число миллиардеров выросло на 182. Для сравнения, в США количество новых миллиардеров за год выросло на 59. Таким образом, сейчас Китай может гордиться 799 людьми, стоимость активов которых превышает десятизначное число, а США - 626 миллиардерами.

Старший аналитик Hurun Report Руперт Хугеверф указывает, что сейчас в Китае миллиардеров больше, чем в США и Индии вместе взятых.

Указывается, что на богатство людей в Китае повлияли благоприятные события на рынке технологий. Во время пандемии вырос спрос на различные технологические инструменты, выросла цена акций технологических предприятий, что значительно пополнило кошельки владельцев этих компаний.