Матери Лембергса - 95 лет. Она и сестра политика заразились Covid-19

Лембергс сказал, что его матери 95 лет и врач назначил ей процедуры, которые медсестра делала на дому.

Мэр утверждает, что медсестра не использовала маску во время одного из визитов на дом, после чего Covid-19 был диагностирован у его матери и у сестры, которой около 60 лет.

Лембергс призвал жителей Вентспилса быть дисциплинированными, использовать маски в закрытых помещениях и соблюдать другие ограничения.