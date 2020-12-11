Пт, 11.12.2020
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Даниэль Павлютс, депутат Сейма
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Матери Лембергса - 95 лет. Она и сестра политика заразились Covid-19

Айварс Лембергс

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Covid-19 заболели мать и сестра мэра Вентспилса Айвара Лембергса, сообщил он на еженедельной пресс-конференции.

Лембергс сказал, что его матери 95 лет и врач назначил ей процедуры, которые медсестра делала на дому.

Мэр утверждает, что медсестра не использовала маску во время одного из визитов на дом, после чего Covid-19 был диагностирован у его матери и у сестры, которой около 60 лет.

Лембергс призвал жителей Вентспилса быть дисциплинированными, использовать маски в закрытых помещениях и соблюдать другие ограничения.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, за последние две недели в Вентспилсе Covid-19 заразились 138 человек.

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