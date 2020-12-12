Закатистов вышел из фракции KPV LV в Сейме. Партия меняет название на "За человечную Латвию"

В субботу прошло второе внеочередное собрание членов партии KPV LV, первоначально названное конкурирующим. На нем было выражено недоверие нынешнему правлению во главе с Атисом Закатистовым. 126 членов проголосовали за вотум недоверия правлению Закатистова, а 56 были против.

В субботу председателем правления избран Роланд Миллерс, в новый состав правления были избраны Ральф Немиро, Эрикс Пуценс, Иева Крапане, Рамона Петравича, Томс Андерсонс, Марис Можвилло, Раймонд Ниперс и Мартиньш Бремзе.

Правда, пока до конца не понятно, кто конкретно войдет в новое правление. Ведь новое правление партии KPV LV было избрано не только на сегодняшнем собрании, но и на организованном другими членами партии собрании от 6 декабря. Составы правления партии, избранные на этих двух заседаниях, несколько различаются.

В субботу также прошло голосование за исключение Закатистова из партии, за проголосовали 95 человек, против - 94, сообщила представитель избирательной площадки lemejs.lv. Хотя впоследствии было неясно, набралось ли за это решение достаточное количество голосов, Закатистов подтвердил LETA, что это решение означало его исключение из партии.

Закатистов объявил о своем уходе с должности председателя фракции KPV LV в Сейме и выходе из фракции. Он проложит поддерживать правительство и работать в коалиции как не принадлежащий к партиям депутат.